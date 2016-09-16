《時尚星二代》吾家有女初長成

2016-09-16

文／王鶯娟

80年代法國超模、當時香奈兒Chanel的代言人、老佛爺卡爾拉格斐的謬思、Roger Vivier的品牌大使、UNIQLO長青聯名系列設計師：伊內絲．德拉．法桑琪（Ines de La Fressange），當她帶著兩個亭亭玉立的女兒們現身，沒有過度華麗隆重的服裝，一派隨性、自由的姿態，說明了青春的美好。大女兒妮娜．瑪莉．德烏爾索（Nine Marie d’Urso，左一）在媽媽的時尚著作中充當模特兒，也有與品牌合作的經驗，舉手投足散發時尚氣息；小女兒薇歐莉特．瑪莉．德烏爾索（Violette Marie d’Urso，右一）則走文藝女路線，各有風情。