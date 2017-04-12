中國三大DRAM團隊 都有台灣人身影
2017-04-12
〔記者高嘉和、洪友芳／綜合報導〕業界資深主管分析，中國正在規劃與興建的十二吋晶圓廠至少十一座，其中鎖定記憶體領域（包括DRAM及NAND Flash）有三大團隊，分別是「長江存儲」、「福建晉華」、「合肥長鑫」，從建廠、挖人才、找技術等，都有台灣人的身影。
這位主管指出，中國紫光、武漢新芯組成的「長江存儲」，就有前華亞科董事長高啟全、南亞科退休副總經理施能煌；兆易創新、合肥長鑫籌組的記憶體團隊，則有前華亞科資深副總經理劉大維；聯電與晉華集成電路合作的DRAM產線，找來前瑞晶總經理、聯電資深副總經理陳正坤負責協助建廠。
這主管直言，繼德、日之後，台灣早敗出全球DRAM競爭行列，這些業界老將只能到對岸打拚「第二春」，用二到三倍的高薪挖角「徒子徒孫」，這也是不得已的作法。
不只美光，業界指出，南韓三星、SK海力士也寄出存證信函，警告跳槽到福建晉華、合肥長鑫的離職員工，就是要全面防堵技術外流到中國；進而避免中國加入記憶體產業造成競爭惡化，打破三大寡占局面，又重回過去殺價紅海競爭慘況。
此外，破產重整的茂德、轉型晶圓代工的茂矽、力晶，也有不少人陸續轉戰中國半導體業，例如茂德一位業務副總經理曾邦助，目前擔任中資挹注的新型記憶體公司執行長；力晶曾轉投資的瑞晶賣給美光後，很多人對美式管理風格適應不良，紛轉回力晶或找機會跳槽中國。
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