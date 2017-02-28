布局5G 中華電攜手諾基亞
2017-02-28
〔記者王憶紅／台北報導〕為加速5G及物聯網策略布局，中華電信董事長鄭優昨在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）攜手諾基亞通信，共同簽署5G合作備忘錄，雙方將擴展各項5G技術的開發與應用，推動5G引領智慧生活。
鄭優表示，雙方將透過既有多項5G創新實踐的合作基礎，進一步拓展5G技術、雲端、物聯網及電信網路自動化解決方案的研發與應用，且共享最新的3GPP （第三代合作夥伴計畫）和ITU（國際電信聯盟）技術設計概念、新產品發表、創新方案及技術和頻譜相關計畫。
雙方合作範圍包括打造5G虛擬化架構的行動邊緣運算（Mobile Edge Computing, MEC）及雲端無線接取網路（Cloud RAN）技術，減少基地台機房數量並降低整體耗能；並投入窄頻物聯網（Narrowband Internet of Things, NB-IoT）實驗，這技術專為支援物聯網裝置所制訂，比現有4G LTE網路覆蓋範圍更強，能夠追蹤位於室內角落深處及鄉村偏遠地區的裝置。
為掌握5G技術的趨勢及發展，中華電信除參與國際5G標準制定，並於前年加入由不同國家電信業者合組的「新世代行動網路聯盟」組織，積極投入5G技術、創新應用的研發。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 奧斯卡頒錯獎兩個信封惹禍 還華倫比提清白
- 川普大擴軍費 高達540億美元
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- 陣亡軍人父親拒見川普 要求調查愚蠢任務
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 自稱活佛的媽 中國婦行騙南投
- 配合聯合國 歐盟宣布制裁北韓新措施
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 萬里海灘 驚見死亡赤蠵龜
- 木棒聯賽》 團體戰＋情蒐 普門連2年季軍
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 鳳梨農警告小偷︰「我已報警」
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 自由廣場》反思，對話，推動中正紀念堂轉型
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 機捷自由試乘爆人潮 A1站上車要等3小時
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 真的樂透得主豪灑小費 賴銘偉這招逼退奧客
- 自由廣場》人民頭家談中正紀念堂轉型
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 復興五月桃綻放 賞花正是時候
- 打上百針求孕 林益如挺6月肚
- 一氧化碳中毒 台中一天六人
- 〈幸福補習班〉非關星座 愛不是統計學
- 《易經》基礎日夜班招生
- 休傑克曼首映大喊我愛你 X教授神隱
- 228歷史傷痛 音樂彌平鴻溝
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：布局5G 中華電攜手諾基亞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分