布局5G 中華電攜手諾基亞

2017-02-28

〔記者王憶紅／台北報導〕為加速5G及物聯網策略布局，中華電信董事長鄭優昨在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）攜手諾基亞通信，共同簽署5G合作備忘錄，雙方將擴展各項5G技術的開發與應用，推動5G引領智慧生活。

鄭優表示，雙方將透過既有多項5G創新實踐的合作基礎，進一步拓展5G技術、雲端、物聯網及電信網路自動化解決方案的研發與應用，且共享最新的3GPP （第三代合作夥伴計畫）和ITU（國際電信聯盟）技術設計概念、新產品發表、創新方案及技術和頻譜相關計畫。

雙方合作範圍包括打造5G虛擬化架構的行動邊緣運算（Mobile Edge Computing, MEC）及雲端無線接取網路（Cloud RAN）技術，減少基地台機房數量並降低整體耗能；並投入窄頻物聯網（Narrowband Internet of Things, NB-IoT）實驗，這技術專為支援物聯網裝置所制訂，比現有4G LTE網路覆蓋範圍更強，能夠追蹤位於室內角落深處及鄉村偏遠地區的裝置。

為掌握5G技術的趨勢及發展，中華電信除參與國際5G標準制定，並於前年加入由不同國家電信業者合組的「新世代行動網路聯盟」組織，積極投入5G技術、創新應用的研發。