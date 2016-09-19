青貧族苦哈哈 去年所得倒退19年

2016-09-19

〔記者鄭琪芳／台北報導〕青年貧窮問題未見改善！行政院主計總處調查，去年四十歲以下所得收入者共四六四．九萬人，平均年所得雖較前年略增，但仍倒退十七至十九年；其中，未滿卅歲所得倒退十七年，卅至卅四歲、卅五至卅九歲所得均倒退十九年。而且，這份統計並未考量通膨因素，青年實質所得倒退情況其實更嚴重。

未滿30歲年所得44.08萬 倒退17年

根據主計總處資料，二○一五年所得收入者（包括受僱者、自營作業者及無業家庭經濟戶長等）共一四四五．二一萬人，名目所得收入（包括薪資報酬、營業淨收入、農業淨收入、利息收入、租金收入等）平均六十三．○九萬元，較二○一四年增二一五元。

按年齡層分析，未滿卅歲所得收入者一六三．三萬人，平均年所得四十四．○八萬元，雖較前年增○．六六萬元，但不如一九九九年的四十四．三八萬元，所得倒退十七年；且，未滿卅歲年所得為各年齡層次低，僅高於六十五歲退休族的四十四．○一萬元。

另外，卅至卅四歲所得收入者一四三．二萬人，平均年所得五十九．一萬元，較前年增加近一萬元，但仍不如一九九七年的六十．二四萬元，所得倒退十九年；卅五至卅九歲所得收入者一五八．三萬人，平均年所得六十六．九萬元，較前年增加○．三八萬元，同樣不如一九九七年的六十六．九六萬元，也倒退十九年。

對於青年所得持續倒退，主計總處官員表示，所得收入以薪資報酬為最大宗，近幾年薪資成長停滯，所得沒什麼增加；加上國內高等教育普及，年輕人就業時間延後，剛出社會薪資一定不高，青年所得因此未增加。

學者︰產業結構問題 低薪主因

台經院副院長邱俊榮認為，產業結構問題是造成低薪的主因，現在外在環境及主觀思維還是沒有改變，遇到經濟不好、出口不好，南韓是放假讓民眾去消費，藉此刺激內需；但我們對內需不太重視，仍然想辦法增加出口，很多企業主還是認為低薪可以維持競爭力，加薪則不利出口競爭力。

邱俊榮表示，國內產業若不轉型升級，產業結構不改變，低薪問題很難改善；但目前舊結構仍用舊思維解決，因此所得沒有辦法改善。他說新政府推動的「五加二產業」（五大創新產業加新農業、循環經濟）若能有所成果，透過創新研發提高附加價值，或許可有加薪的空間，但需要一些時間。