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七休一新解 勞動部︰十月一日上路

2016-09-14

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部重新解釋勞動基準法第卅六條「例假」規定，已經火速公布，內容與預告版本幾乎一字未改，預定十月一日起生效；勞動部表示，儘早定案是方便企業及早因應，預告期間收到一些詢問，絕大多數是誤解法令，已逐一解釋。

勞基法規定每七日應有一日休息做為例假，但卅年前的舊函釋指稱，前後兩個例假日原則應間隔六個工作日，如有必要，可徵得工會或勞工同意後，在該週期內「酌情更動」；因此若前後兩個例假正好排在各自週期一頭一尾，可能連上十二天班也不違法。

勞動部六月底宣布八月起廢止，但引起客運等行業抱怨人力、排班問題，經行政院急踩煞車，勞動部九月一日預告新解釋令，規定三例外狀況，包括屠宰或客運業因應年節公眾便利需求、工作地點特殊交通耗時、及在國外、船艦、航空器等執行職務，可經勞工同意後調整，但同一理由只限彈性調整一次。

新釋令預告後收集各方意見到八日截止，兩天後九月十日勞動部就正式發布行政命令；由於昨起立法院新會期開議，這會期除了審查明年度總預算，延宕未審的行政院版「一例一休」勞基法修正案也是重頭戲，外界推測，勞動部是要趕在新會期前，營造「良好氣氛」。

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