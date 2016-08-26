討健保 南山業務員批尹衍樑不守諾

2016-08-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑當初入主南山人壽時，曾承諾要保障勞工權益，但業務員還是不斷為了爭權益而走上街頭。南山人壽企業工會昨到行政院前抗議，強調南山不幫業務員加保健保，有一七○○名工會會員只有勞保、沒有健保，是「健保流浪兒」，批評南山罔顧勞工權益。

南山︰可透過職業工會加保

南山發表聲明回應，表示長期以來，業務員就是承攬制，而不是僱傭制，業務員可依法透過職業工會加保健保，就醫權益不受影響；南山工會此舉，是企圖將法律爭議用政治挾持的方式解決，令人遺憾。

南山企業工會昨動員三百多人到政院抗議，高呼口號「救救一七○○人」、「健保流浪兒」、「保障弱勢勞工權益」；南山工會常務理事邱俊祺表示，南山以業務員是承攬制為由，不幫業務員保健保，希望尹衍樑若有一點社會良心，就應幫業務員加保。

南山工會昨也派出代表進入行政院表達訴求，健保署副署長、勞動部勞動關係司司長接見；南山工會強調，若未獲回應，九月九日將重回政院，九月二十五日將到尹衍樑舉辦的唐獎頒獎典禮上，向總統蔡英文遞交陳情函。