國人男女平均壽命統計出爐 較全球高7歲、9歲

2017-10-20 17:24

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處表示，去年我國女性平均壽命83.4歲，較男性平均壽命76.8歲高6.6歲；而去年全球女性平均壽命為74歲、男性平均壽命70歲，我國女性與男性平均壽命較全球平均高出9歲及7歲。

主計總處指出，平均餘命為衡量一國基本健康及社會福祉之重要指標，其中零歲的平均餘命也稱為「平均壽命」。根據內政部統計，2016年我國女性平均壽命為 83.4 歲，較男性高6.6歲，全體平均壽命80歲，則較2015年減少0.2歲；若與1986年相較，女性平均壽命增加7.5歲，男性則增加5.8歲，兩性平均壽命差距由4.9歲擴大至6.6歲。

另外，根據美國研究機構人口資料局估計，2016年全球女性平均壽命為74歲，主要國家中，以日本87歲最高，義大利、法國、南韓及新加坡均為85歲，台灣83歲與德國相當，較全球平均高出9歲，也高於英國的82歲及美國的81歲；至於全球男性平均壽命則為70歲，日本、義大利、新加坡及瑞典均為81歲較高，台灣77歲較全球平均高7歲。

主計總處並指出，全球老年（65歲以上）人口平均占比約9%，其中邁入「超高齡社會」（老年人口占比20%以上），包括日本、義大利、德國及芬蘭；進入「高齡社會」（老年人口占比14%以上未達 20%），包括瑞典、法國、英國、加拿大及美國；南韓（老年人口占比 13.6%）、我國（13.2%）、新加坡（12.4%）及中國大陸（10.8%）則屬「高齡化社會」（老年人口占比7%以上未達14%）。

不過，根據國發會人口推估結果，我國將於2018年邁入高齡社會，並於2026年成為超高齡社會。