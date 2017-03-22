62％民眾看好今年景氣 投資報酬率預估15％

2017-03-22 15:38

〔記者王孟倫／台北報導〕《財訊》今天舉行「2017財富管理大獎頒獎典禮」並公布一份調查，其中，有高達98.6%的受訪者表態，今年會繼續投資理財、且高於去年比重；更有62%民眾表示，看好今年景氣與金融市場發展，並把今年投資報酬率設定為15%。

受到美股大跌影響，今天台股未能一舉攻破萬點大關，不過，由於近期金融市場熱絡，加上外資資金持續湧入，讓國人對投資前景仍充滿正面態度。

《財訊》與「Pollster波仕特線上市調」共同進行「財富管理大調查」，藉此瞭解消費者對銀行與券商的財富管理的應用與需求，並提醒民眾須積極關切所委託財富管理單位的營運狀況，同時監督理銀行與證券商的服務品質。

首先，調查顯示，過去一年，民眾有投資並獲利的比例從原本的60%，成長到77%；其次，有62%受訪者看好今年景氣與投資市場，並預期今年投資報酬率為15%。

調查也顯示，僅不到6%民眾，從未使用銀行或證券商的數位財富管理服務；《財訊》認為，金融科技可以引導數位銀行時代來臨，若財富管理數位化能夠跟上時代腳步，會更被民眾青睞使用。