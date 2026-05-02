中國駭客遊歐被逮 美引渡到案

中國駭客徐澤偉自義大利被引渡至美國受審，美方強調此舉是向全球駭客釋出明確訊號：一旦跨境旅行，原有的庇護將不復存在。（取自聯邦調查局局長巴特爾X）

美國聯邦調查局（FBI）助理局長萊瑟曼（Brett Leatherman）四月卅日警告，中國國家支持的網路攻擊者長期以為只要待在境內便能免於法律制裁，但這種假設已不再可靠。隨著中國籍駭客徐澤偉自義大利被引渡至美國受審，美方強調此舉是向全球駭客釋出明確訊號：一旦跨境旅行，原有的庇護將不復存在。

徐澤偉現年卅四歲，去年七月在米蘭旅遊期間遭義大利警方逮捕，四月廿七日正式被引渡至美國，目前羈押於德州休士頓的聯邦拘留中心，等待後續聽證。根據德州南區聯邦法院的起訴書，他在二〇二〇年至二一年間受中國國家安全部上海分局官員指揮，透過其任職的上海勢岩網絡科技發展有限公司掩護，擔任「駭客外包商」，對美國多所大學、醫學研究機構及華府一家律師事務所發動大規模網路間諜行動。

請繼續往下閱讀...

FBI借機警告全球駭客

檢方指控，攻擊目標包括至少三所進行新冠病毒疫苗、治療與檢測研究的美國大學，以及掌握敏感政策與客戶資訊的律師事務所。駭客組織利用已知資安漏洞入侵系統，竊取憑證後進一步滲透內部網路，甚至入侵病毒學家與免疫學家的電子郵件系統。起訴書並將此行動與當時全球爆發的微軟Exchange零日攻擊連結，該攻擊曾導致數千個系統受損。

FBI助理局長萊瑟曼指出，中國「駭客外包生態系」為網路犯罪提供掩護，但駭客一旦出境，便失去保護。強調只要有機會將嫌犯帶入美國司法管轄範圍，就會採取行動。

徐澤偉目前面臨電信詐欺、非法入侵電腦系統及加重身分竊盜等多項罪名，最高面臨超過廿年刑期。美方表示，本案不僅是刑事起訴，更是對國家支持型網攻行為的具體反制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法