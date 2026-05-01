180萬兌1美元! 伊朗貨幣貶至新低

美國對伊朗港口的海上封鎖，正加劇德黑蘭的經濟困境，伊朗貨幣里亞爾匯率4月29日貶到180萬兌1美元，創下歷史新低。圖為伊朗首都德黑蘭一處外幣兌換所。（路透檔案照）

美海上封鎖加速經濟崩潰 通膨惡化加劇

美國對伊朗港口的海上封鎖，正加劇德黑蘭早已百廢待舉的經濟困境，伊朗貨幣里亞爾匯率四月廿九日貶到一八〇萬兌一美元，創新低。

根據追蹤里亞爾在黑市匯率的網站Bonbast數據，里亞爾一週來已貶值約十二％，廿九日達到一八〇萬兌一美元的歷史新低。伊朗貨幣貶值顯示美國對伊朗的海上封鎖正升高伊朗經濟的壓力。美國財政部長貝森特日前指里亞爾貶值證明華府的經濟施壓行動正在發揮作用。

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里亞爾匯率在戰爭初期尚能維持穩定，一部分是因為進口和貿易量少。伊朗經濟已因情勢不確定、供應鏈被打斷、運輸和生產成本高漲以及美國持續的封鎖而倍受壓力，專家警告，里亞爾持續貶值可能使通貨膨脹進一步惡化，尤其是與進口相關貨品以及包裝、原物料。

里亞爾去年就貶值70％

伊朗從糧食、醫藥品到電子產品和原物料等許多項目都仰賴進口，去年里亞爾已貶值約七十％，物價上升、貨幣貶值，引爆一月初的全國示威。

美國的海上封鎖切斷伊朗的石油出口，打擊該國重要收入來源。伊朗在戰前每日生產三百多萬桶原油，僅約一半供應國內市場。美國四月十三日展開封鎖後，油輪幾乎已裝滿卻無法出口。

美國總統川普廿九日向新聞網站Axios表示，他已拒絕伊朗提出以重開荷姆茲海峽，交換美國解除封鎖的提案，他說，「封鎖在某種程度比轟炸更有效，而且對他們來說情況還會更糟。伊朗不能擁有核武」。

專家指出，由於石油無法出口，儲存空間又日漸減少，德黑蘭或許最快在兩週內，就得被迫將部份油井大幅減產、甚至停產。

伊油最快兩週內減停產

大宗商品行情追蹤公司Kpler認為，即使減產，伊朗目前所剩儲存量能，還可儲存大約兩週的產量，「立即性的收入衝擊有限，但是作業受到侷限現在正迫使減產，並且導致之後的顯著財務壓力」。

另一家能源顧問公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）估計，伊朗將在大約三週內用罄儲存空間，停產超過一個月將會對伊朗石油儲備造成長期損害。

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