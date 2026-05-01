延長封鎖 川普聽取新作戰方案

據報導，美國中央司令部已請求將陸軍延宕多時的「暗鷹」高超音速飛彈送往中東。圖為美國戰爭部長赫格塞斯四月廿九日出席眾院軍事委員會聽證。（歐新社）

國際油價創烏戰後新高

在美國總統川普傳出將延長對伊朗海上封鎖，並預計於四月卅日聽取美軍中央司令部對伊朗採取軍事行動的新方案後，伊朗最高領袖哈米尼與總統裴澤斯基安於同日發表強硬聲明，警告美國的封鎖「注定失敗」。國際油價則應聲飆漲，布倫特原油價格一度突破每桶一二六美元，創下烏俄戰爭以來的四年新高。

伊朗嗆美違反國際法

哈米尼在國營電視台宣讀的書面聲明中宣稱，美國在這次危機中遭遇了「恥辱性的失敗」，伊朗已掌握主導權，並高度評價伊朗對荷姆茲海峽航運的控制能力。裴澤斯基安也反擊稱，任何海上封鎖或限制都「違反國際法，注定失敗」，並警告此舉將「破壞波斯灣的持久穩定」。

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伊朗國會議長卡利巴夫則指出，美國的封鎖旨在製造伊朗內部分裂，使其「從內部崩潰」。

自四月十三日起，川普政府對伊朗港口實施海軍封鎖，意圖迫使德黑蘭就放棄核計畫進行談判。美軍中央司令部於廿九日宣布，已成功攔截第四十二艘試圖違反封鎖的商船，目前共有四十一艘油輪、載運約六千九百萬桶石油無法出售，估計價值超過六十億美元。

川普在接受Axios新聞媒體訪問時形容：「（伊朗）現在像隻塞得飽飽的豬一樣喘不過氣，而且情況還會更糟。」他明確表示，在與伊朗達成核協議前，不會解除對伊朗港口的海軍封鎖。

據Axios報導，中央司令部司令庫珀預定卅日向川普簡報軍事行動的新方案，內容可能包括針對基礎設施發動「短暫但強力」的打擊，顯示美方認真考慮恢復作戰行動。簡報提出的計畫還包括奪取荷姆茲海峽部分區域，以重新開放航道；另一個軍事選項則是執行特種部隊行動，以確保伊朗的高濃縮鈾庫存安全。

美軍可能動用極音速飛彈

此外，根據彭博報導，中央司令部已請求將陸軍延宕多時的「暗鷹」高超音速飛彈送往中東，若獲得批准，這將是美軍首次動用此類武器。消息人士透露，鑑於伊朗已將發射器移出「精準打擊飛彈」（PSM）約四八二公里的射程之外，中央司令部需要以更長程的系統打擊位於伊朗領土深處的彈道飛彈發射器。

川普普廷通話 拒俄提議

川普與俄羅斯總統普廷於廿九日舉行電話會談。普廷警告，對伊朗重啟戰事將導致「嚴重後果」，地面進攻「完全不可接受且危險」。但川普透露，普廷提議願協助處理伊朗的濃縮鈾，以促成核協議；川普則回應，寧願俄方協助結束烏克蘭戰爭。

在美伊對峙升溫下，布倫特原油期貨價格在卅日盤中暴漲七．一％，突破一二六美元大關，創下四年來最高價位，隨後在倫敦午盤交易中小幅回落。國際能源總署（IEA）形容此次中東衝突為「史上最大供應衝擊」，能源交易商Vitol集團估計市場面臨約十億桶供應損失。

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