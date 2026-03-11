中東戰火擴大 中國經濟風險升高

做為伊朗盟友與貿易夥伴的中國，近年對中東石油的依賴和產業投資顯著增加，由於伊朗戰事存在進一步擴大的可能性，北京所面臨的經濟風險也隨之升高。圖為2023年2月時任伊朗總統萊希（左）訪問中國，會晤國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動劇烈空襲，引發德黑蘭大範圍報復行動，使整片波斯灣地區陷入衝突，大幅衝擊全球能源、海運市場運作。尤其是作為伊朗盟友與貿易夥伴的中國，近年對中東石油依賴和產業投資顯著增加。鑒於在伊朗的戰事存在進一步擴大的可能性，北京所面臨的經濟風險也隨之升高。

紐約時報九日分析，一如世界多國，北京對中東供應的石油和天然氣依賴程度與日俱增。除了從伊朗進口廉價石油，中國的再生能源、技術吸引區域內國家政府的目光，這也使得中國將隨著衝突的擴大而喪失利益。

由於美中貿易緊張，中國難以再向曾為最大市場的美國大量出口貨物。北京所開發的新市場，包括中國汽車銷售成長最快速的阿拉伯聯合大公國，沙烏地阿拉伯及其周邊國家則對中國的鋼鐵需求倍增。

中國二〇二五年對中東的出口額成長速率，達到對世界其他地區近兩倍。政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國區總監王丹指出，二〇一九至二〇二四中國對中東的直接投資達到八九〇億美元。

中國與中東的貿易關係如今籠罩在戰火之下。伊朗的報復打擊涵蓋港口、船隻、管線、海水淡化廠、資料中心和其他橫跨整個區域的關鍵基礎建設。特別是乘載中國能源和貨物的重要水道荷姆茲海峽，在德黑蘭的封鎖下近乎全面停擺。

衝擊中國金融與能源投資

除了具體貿易品項，中國的信貸也同樣承受風險。美國「威廉與瑪麗學院」研究機構AidData統計，二〇二三年中東地區在中國的全球貸款、撥款額度比例翻倍至十％。國營金融機構向煉油廠及海港提供貸款，為商品的生產和運輸提供資金。在卡達，中國銀行出資協助擴建一座液化天然氣生產設施。中國石化則持有該設施的北方氣田東擴計畫股份，這些設施卻在上週的衝突中遭到攻擊。

在伊朗，數十間中國企業資助、建造並營運該國的基礎設施、電網和石油化工廠。中國也是中東海水淡化產業最大投資者。幾乎所有項目都出自中國電力建設集團之手，地點涵蓋沙國、阿聯、阿曼和伊拉克。

不僅如此，中國科技服務、產品也逐步拓展中東市場。大型科技公司華為、阿里巴巴和騰訊皆在杜拜設立辦公室。科技研究公司Omdia統計，中國手機廠牌傳音、小米和榮耀在中東市場攻城掠地，排在南韓三星之後。

中東石油供應對北京能源安全格外重要。中國從波斯灣地區進口的海運原油量略高於總量的五成，其中又有約四分之一來自伊朗。根據產業數據公司克普勒（Kpler）統計，中國是伊朗石油主要買家，二〇二五年的海運原油的進口佔比率略高於十三％。中國所運作的三條主要原油管線，有兩條輸送來自俄羅斯和哈薩克的石油。然而，失去伊朗的原油供應，迫使中國得尋覓其他價格昂貴的替代來源。

