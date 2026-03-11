川普稱戰爭快結束 伊朗嗆還沒

美國總統川普9日受訪時表示，美國與以色列對伊朗的軍事行動進展比原定計畫超前，戰事可能很快就會結束。（法新社）

美稱對伊發動最猛烈空襲 已打擊逾5千個目標

美國總統川普九日宣稱，與以色列聯手對伊朗進行的軍事行動的目標進度超前，並稱他認為該軍事行動「很快」就會結束。由於伊朗戰事已導致油價飆升，以及衝突一旦拖沓恐招致政治反彈進而危及共和黨期中選舉選情，幕僚已敦促川普尋覓「退場下莊」計畫。但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）說，戰爭何時結束是他們、而不是美國人，說了算。

請繼續往下閱讀...

幕僚促川普擬定退場計畫

至十日為止，中東局勢仍持續惡化。伊朗當日再對以色列及波斯灣阿拉伯國家發動新一輪大規模攻擊。美國戰爭部長赫格塞斯在五角大廈強硬回應，宣稱美軍當天發動「最猛烈」的空襲，出動最多戰鬥機與最多轟炸機。美國參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍目前已打擊超過五千個目標，三大戰略目標為摧毀伊朗的彈道飛彈與無人機能力、打擊伊朗海軍以確保荷姆茲海峽的航行自由，以及深入打擊伊朗的軍事與工業基礎設施。

川普：伊若阻荷姆茲海峽運油 將20倍回擊

川普九日在佛州告訴記者，美國已重創伊軍，這場針對伊朗的軍事行動大抵上已實現其目標…「我們遠遠超前進度…（戰爭）『很快』就會結束」，意味這場軍事行動會比川普最初設定的四週更早結束，但他並未就結束軍事行動給出明確時間表。但川普同時也警告說，只要伊朗繼續封鎖荷姆茲海峽、中斷取道此處的石油航運，他就準備繼續攻擊伊朗…「我們將痛擊他們，讓他們或任何幫手永遠無法收復該地」。

對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人出言反駁，指稱只要美以持續攻擊伊朗，德黑蘭就「不會讓任何一公升石油離開」；該發言人稱川普的發言是「鬼扯」，並說「我們才是決定戰爭結束的人」。川普稍後發文回嗆，指稱伊朗要是做出任何阻止荷姆茲海峽石油運輸之舉，美國將對其施以比迄今「嚴厲廿倍」的打擊。

但川普對伊朗戰爭的發言前後矛盾，像是上週表示正尋求伊朗「無條件投降」，以及不排除對伊朗派遣地面部隊；但他九日卻表示，下令對伊朗出動地面部隊「八字還沒一撇」。此等矛盾發言導致油價上下震盪，加劇川普盟友的憂慮。知情人士透露，部分川普顧問近日呼籲川普制定一套「退場」計畫，以及說服外界美軍大抵上已實現其目標，以免伊朗戰爭曠日廢時到耗盡川普的保守派基本盤的支持。

官員：伊朗續攻中東國家 美恐難抽身

川普政府部分官員說，只要德黑蘭繼續攻擊中東國家，以及以色列仍要攻擊伊朗目標，美國就很難輕易抽身。行政部門一名高官說，除非取得令人滿意的勝利，否則川普才不會停止戰鬥，特別是在美國享有軍事優勢的情況下。以色列總理納坦雅胡則表示，以色列對伊朗的軍事行動「還沒結束」，並稱這次行動正在削弱伊朗神權領導階層的力量，希望協助伊朗人民擺脫暴政的枷鎖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法