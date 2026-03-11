美打擊伊朗、委內瑞拉 專家：藉控制石油施壓中國

伊朗首都德黑蘭郊區的住 宅大樓9日遭到空襲，消 防人員在瓦礫堆中搜救。 （路透）

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。許多專家認為，這是美國總統川普政府國家安全戰略的一環，目的在對委內瑞拉、古巴、伊朗等與中國關係密切的國家，施加軍事和經濟壓力，以制衡北京，實現「不戰而勝」的對中策略。

實現不戰而勝策略

為了對抗美國，委內瑞拉、伊朗和古巴長期與中國建立密切關係。然而，今年一月美軍發動突襲，潛入委內瑞拉首都卡拉卡斯活捉總統馬杜羅至美國受審，並扶持較親美的副總統羅德里格斯擔任臨時總統。川普五日進一步表示，古巴政權的垮台只是時間問題，暗示他的政府將在完成對伊朗的軍事行動後，對古巴採取行動。

綜合日本媒體報導，川普對這些國家採取的行動，可被解讀為維持對中優勢戰略的一環。接近川普政府的專家指出，這項戰略是在去年十二月四日啟動，當時川普政府公布「國家安全戰略」（NSS），正式宣告終結過去卅年的全球化秩序方針，核心原則為「美國優先」與「實力和平」，並確立中國為美國主要長期威脅。

前美國中央情報局（CIA）特工、保守派軍事專家華勒（J. Michael Waller）指出，對伊朗政權的打擊，在很多方面都強力推進川普針對中國的全球戰略。

美國對伊朗和委內瑞拉這兩個產油國的攻擊，也重創中國，中國佔伊朗石油出口的逾八成，伊、委兩國合計至少佔中國石油進口的十五％。兩國的原油受到美國及多國制裁。中國過去一直以折扣價收購，但美國的攻擊行動已讓這種貿易難以為繼。

去年，中國在貿易談判中以切斷稀土供應做為威脅，迫使美國讓步；而作為回應，川普政府可能利用石油向中國施壓。

瓦解反美政權 資源轉移印太

由於中東局勢持續動盪，美國已向該地區投入大量軍事資源，瓦解伊朗的反美政權，或許能讓華府將資源重新分配到印太地區。

美國退役陸戰隊上校、保守派智庫「安全政策中心」（CSP）資深研究員紐夏（Grant Newsham）指出，在德黑蘭建立一個較不專制的政權，將是重大優勢，因為伊朗是中東地區諸多事端的幕後黑手，而德黑蘭是靠中國在維持運作，一旦北京撒手，伊朗政權將會崩潰，使美國能將資源轉移到其他地方。

伊朗接受中國和俄羅斯的軍事支援，但這次美國輕易突破伊朗防空系統，軍事專家認為，此舉展現美國軍力，將大幅提升其嚇阻力。

