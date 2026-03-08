伊朗狂轟薩德 已有3國雷達受損

葉門青年運動的支持者六日在首都沙那舉行示威，他們高舉步槍與伊朗已故最高領袖哈米尼的肖像，宣示和伊朗與黎巴嫩站在一起。（法新社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美以空襲伊朗屆滿一週，針對約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國拍攝的衛星影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀偵測來襲彈道飛彈和無人機的美國終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）雷達，來削弱美軍防空能力。

約旦、沙烏地、阿聯損壞

報導指出，位於約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地的薩德雷達自二月中旬部署，可能在空襲初期遭毀。衛星影像顯示雷達附近沙地有兩個直徑約四公尺彈坑，暗示系統經多次攻擊才受損。該系統分散安裝於五台十二公尺長拖車上，現已全數摧毀或嚴重損壞。

薩德系統主要於大氣層邊緣攔截彈道飛彈，性能優於愛國者飛彈。美軍在中東、南韓及關島等地共部署八套薩德，此次遇襲者為距離伊朗逾八百公里的AN/TPY-2相位陣列雷達。該設施雖屬固定陣地但具機動能力，是中東反飛彈網路關鍵節點。

而三月一日影像顯示沙烏地蘇丹王子空軍基地附近雷達站冒濃煙，遮蔽薩德的帳篷燒毀。專家分析卡達烏姆達哈爾一套美製早期預警雷達亦遭破壞。另二月廿八日至三月一日間，阿聯薩德爾與魯瓦斯兩處軍事設施共七棟建築受損，均為存放薩德雷達的車輛掩體。因阿聯早於二〇一六年及一八年獲配兩套薩德，暫難判斷受損設備隸屬美軍或阿聯。

專家指出，雷達損壞不代表薩德完全失效，但肯定削弱其效能與靈活性。AN/TPY-2雷達是薩德心臟，負責引導攔截飛彈並貢獻聯網防空圖像，此裝備極其昂貴且難更換，損失單一具即屬重大事件，需耗時費力從他處調度替代設備。薩德雖攔截區廣闊，仍需與愛國者等系統分層配置，應對不同威脅並提供自我保護。

香港南華早報指出，中國西北核技術研究所的模擬與實證分析，美國現有的薩德、愛國者等飛彈防禦系統在面對高超音速武器的高速度、高機動性和低空滑翔能力時顯得防禦能力不足。若伊朗飛彈突破美製防禦系統屬實，似乎佐證美軍攔截反應時間有限、難以擊中目標的預測。

