庫德族否認越境攻擊 不排斥地面戰

六日在社群媒體上流傳的影像顯示，伊朗西部伊拉姆省首府伊拉姆市遭到強烈轟炸。（路透）

美國與以色列上月廿八日對伊朗發動劇烈軍事行動後，傳出位於伊拉克北部的伊朗庫德族將發動跨境攻擊。對此，伊朗庫德族官員六日向美聯社否認短期內越境攻擊伊朗的計畫，但明確表態若美國發動地面行動，庫德族武裝力量將加入戰局。

伊拉克北部半自治庫德族地區的「庫德斯坦自由黨」（PAK）官員納迪里指出，該團體會在美國主導的地面行動中，與盟軍部隊一同進入伊朗，但庫德族人絕不會自己當起攻擊的先頭部隊。納迪里透露，數個庫德族團體已與美以方面接觸，但否認目前接收任何來自兩國的物資援助。

請繼續往下閱讀...

PAK軍事指揮官沙里菲表示，若美國及其盟友協助武裝庫德族團體，將是非常正面的發展，但也澄清尚未收到此類支援。他預料，在地面入侵的某個階段，美國總統川普或許會希望東庫德斯坦的自由鬥士加入衝突，並稱「我們會樂見這樣的時刻到來」。

以轟炸伊西 支援庫德族

然而，納迪里說，由於伊拉克庫德斯坦地區現行採行不參與衝突政策，且不願擾亂當地穩定和安全，因此「尚未具備調派部隊返回東部庫德斯坦的條件」。伊拉克庫德族政府發言人也發布聲明，駁斥有關派遣庫德族反對團體進入伊朗領土的說法為子虛烏有，申明不願區域戰事擴大。

另據路透報導，以色列對伊朗西部地區發動轟炸，意在協助伊朗庫德族攻城掠地。消息指出，以色列與半自治庫德族地區團體聯繫長達一年，初期目標是奪取邊境沿線的伊朗城鎮。目前有數千名武裝人員在伊拉克一側邊境集結，估算約五千至八千人。

彭博分析，單靠空中行動無法達成政權更迭目標，創造能與之配合的地面反抗力量是合乎邏輯的作法。然而，無論是對抗伊拉克海珊政權還是敘利亞的伊斯蘭國，成效並不顯著。庫德族反抗團體的動向無疑牽動衝突走向，也可能演變為永無休止的戰爭。

對庫德族來說，地面侵略將是一場豪賭，他們得越過札格羅斯山脈超過三千公尺以上的路徑，不但會置自身於險境，達成的戰果可能也有限，更有可能激起民族性強烈的伊朗人民，會把庫德族的反抗視為裂解國家的行徑。

庫德斯坦自由黨的戰士在伊拉克北部庫德自治區首府艾比爾郊外受訓。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法