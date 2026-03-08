川普攻伊目標邊打邊改 擴大政治風險

伊朗首都德黑蘭的中心區域六日在以軍轟炸下冒出濃煙。（法新社）

美國總統川普對伊朗軍事行動的目標在不到一週內劇烈轉變，從瓦解伊朗核子、彈道飛彈能力到德黑蘭政權更迭，告訴伊朗人民「未來由你們掌握」，如今又轉變為要求伊朗「無條件投降」。華爾街日報專文分析，這種搖擺不定不僅讓川普政府的伊朗終局戰略變得撲朔迷離，也極大增加了川普的政治風險。

白宮：目標就是消滅恐怖政權

川普政府針對軍事行動進行了長達數月的精心策劃，而對於「誰來接管伊朗」這一關鍵問題，政府內部卻鮮有深入討論。一位川普政府高級官員表示，這是刻意為之，旨在讓川普保持戰略靈活性，以便隨時根據軍事和政治動態進行調整。

卡內基國際和平基金會資深研究員、中東專家米勒直言，川普政府缺乏對伊朗整體的審慎策畫，對決策和行動產生的影響也缺少意識。

白宮新聞秘書李威特否認川普轉換對伊朗的軍事目標，稱無條件投降是指當總統不再認定伊朗存在威脅。川普及國家安全團隊皆監控著「史詩怒火」行動產生的每個影響，立即應對隨之而來的潛在挑戰。李威特強調，川普與國安團隊的目標就是「徹底消滅威脅美國近五十年的恐怖政權」。

川普六日宣布，華府不會與德黑蘭達成協議，只接受「無條件投降」，並要求伊朗的新領導人必須是美國可接受的人選。華爾街日報評論，這項主張可能使華盛頓承擔國家建設者的角色，這也是川普誓言避免的處境。

專家：伊朗不適用委內瑞拉模式

隨著行動推進，川普不斷提出將「委內瑞拉模式」應用於伊朗，但分析家認為，這一模式根本無法在伊朗複製。這場政治豪賭已令「讓美國再次偉大」（MAGA）中的強硬派開始批評此次行動，一旦戰事延長，油價高漲，川普和共和黨在聚焦生活成本問題的期中選舉將陷入危險境地。

前國務院助理國務卿沈克舉例，二〇〇三年海珊政權垮台，是當時的美國政府多年計畫並執行入侵的成果。政治風險研究公司「歐亞集團」伊朗和能源資深分析師布魯表示，川普想要的是一個更加合作的伊朗政府，「但沒人想通這會如何實現，也沒人真正在處理受到削弱的伊斯蘭共和國，仍可能續存的現實情況」。

