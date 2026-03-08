烏戰建功 美調度Merops反無人機系統至中東

美軍士兵去年十一月在波蘭操作Merops反無人機系統。（歐新社檔案照）

面對伊朗無人機與飛彈威脅，美國政府決定雙管齊下因應：一方面調度在烏克蘭戰場驗證有效的新型反無人機系統「Merops」至中東，以填補防禦缺口；另一方面由總統川普召集國防製造商，要求將精密武器產能提升四倍，以舒緩彈藥庫存緊張問題。

實戰證實能對抗俄無人機群

美聯社報導，Merops系統即將進駐中東，專門強化對伊朗無人機的防禦。該系統此前已在波蘭、羅馬尼亞服役，並在烏克蘭戰場上證實能有效對抗俄羅斯無人機群。烏克蘭總統澤倫斯基證實，美方已請求烏克蘭協助對抗伊朗無人機。不具名美國官員說，Merops的部署即是合作的一部分。

系統由前Google執行長施密特支持的「Perennial Autonomy」公司負責運送，部署範圍涵蓋美軍駐地及部分無美軍存在的區域，不影響歐洲防禦。美軍雖擁有「愛國者」與「薩德」等飛彈系統成功攔截伊朗飛彈，但面對大量低成本「見證者」無人機，傳統防禦手段效果有限且成本高昂。

體積小 攔截成本低於防空飛彈

Merops體積小巧，僅需一輛中型皮卡車即可載運；能發射小型無人機主動識別並撞擊敵方目標，具備人工智慧導航與精準識別功能，即使在通訊受干擾環境下仍能運作。其攔截成本遠低於昂貴防空飛彈。

川普六日在白宮與各大國防製造商會議後宣布，業者已同意將「精密級」武器產量提高四倍。白宮新聞秘書李威特強調，美軍目前庫存足以持續執行「史詩怒火」行動，強調此次會議並非因應當前伊朗戰事，而是數週前即已排定。

參與企業包括英國航太系統公司、波音、漢威航太、L3哈里斯、洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼及RTX公司。川普表示，產能擴張實際上三個月前已啟動，目前多州正競標新建工廠。重點增產項目涵蓋RTX的標準六型飛彈、戰斧巡弋飛彈，以及洛克希德馬丁最新型愛國者飛彈（MSE）。

彭博引述分析家看法指出，國防工業的擴產週期漫長，恐難解當前戰事燃眉之急。如洛克希德馬丁高層一月曾說，若要將愛國者三型飛彈年產量由六百枚提升至二千枚，需時三年；如今川普要求四倍產能，挑戰更大。

以軍七日對黎巴嫩首都貝魯特附近地區完成新一波打擊，擊斃多名真主黨指揮官。圖為貝魯特南郊遭轟炸後的情況。（路透）

