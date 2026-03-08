伊朗新領袖 川普：必須親美

「史詩怒火」行動日誌

美國和以色列對伊朗戰事邁入第二週之際，美國總統川普六日在美國有線電視新聞網（CNN）及Politico等媒體訪問中表示，伊朗領導層已被「削弱」，他正在尋找能夠善待美國和以色列的新領袖，無論此人是否為宗教領袖，或伊朗是否成為民主國家。他還提到古巴政權很快將「垮台」，並透露對烏克蘭與日俱增的不滿。

不介意由宗教領袖領導

川普向CNN表示，伊朗已非一週前的伊朗，「他們當時還很強大，現在確實已被削弱」，而他對挑選伊朗新領袖充滿信心，並再次將伊朗與委內瑞拉類比，「這很容易就能成功，就像在委內瑞拉那樣。我們那裡有一位很棒的領袖，她做得非常出色。這肯定會像在委內瑞拉那樣成功」。美國年初突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，並扶持副手羅德里格斯上台。川普也不介意伊朗再次由宗教領袖領導，「我接觸過很多宗教領袖，他們都很棒，取決於這個人是誰」。

請繼續往下閱讀...

不堅持伊朗必須是民主國家

值得注意的是，當被問到是否堅持伊朗必須是民主國家時，川普斷然否決，「伊朗必須有一位公正、公平的領袖，他必須做得非常出色，善待美國和以色列，善待中東其他國家等美國夥伴」。川普另提到，美國將與伊朗人民和政權合作，確保最終上台的領袖能夠帶領伊朗走向繁榮，但又不發展核武，避免美國十年後不得不再次面對同樣的局面。他接著自豪與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東國家關係良好，聲稱他們「正在為我們而戰」，而非像拜登時期一樣，將他們拒於門外。

「已搞定」荷姆茲海峽運輸

川普也再次宣揚美國對伊朗軍事行動「在十分制中能打十二分甚至十五分」，並暗示並不擔心油價上漲，「這只是暫時的，很快就會大幅下降」，同時聲稱「已搞定」荷姆茲海峽運輸中斷的問題，強調美軍已重創伊朗海軍，使伊朗無法為所欲為」。川普強調，伊朗如今沒有海軍和空軍，也沒有空中偵察能力，「剩下的只有膽量」。對於官員和議員擔心武器短缺，川普強調美軍武器供應無限，正在進行精準打擊，整體行動「高度可控」，並重申正在消除美國眼前的重大威脅，「人們對正在發生的事情感到滿意」。

稱古巴「很快就會淪陷」

川普也順便提到古巴「很快就會淪陷」，因為美國切斷古巴所有石油和資金來源，「他們非常渴望達成協議，所以我將派（國務卿）魯比歐過去看看結果如何」。川普還吹噓道，美國人談古巴問題已五十年，「對我來說，這只是小事一樁」。川普還提到烏俄戰爭的談判仍在繼續，但再次對烏克蘭總統澤倫斯基表示不滿，重申俄羅斯總統普廷準備達成協議，反觀澤倫斯基未表現足夠的談判意願，「澤倫斯基必須抓緊時間達成協議，他沒有籌碼，現在更沒有籌碼」。

美國中央司令部公布的照片顯示，美軍戰艦在史詩怒火行動中對伊朗發射飛彈。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法