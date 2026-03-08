福斯：美第3艘航艦 派往中東 攻擊鄰國 伊朗道歉

美國媒體報導，川普政府打算加派「喬治布希號」航空母艦前往中東，以「三航艦」布局強化美國針對伊朗的軍事行動。布希號目前正在大西洋，估計駛往中東需要二至三週時間。（歐新社檔案照）

美以對伊朗的聯合軍事行動七日進入第八天，據傳美國將派出第三艘航艦到中東。伊朗總統裴澤斯基安七日表示，要伊朗無條件投降是作夢，但他表示，只要周邊鄰國不被當作攻打伊朗的跳板，伊朗將停止攻擊相關國家。

伊總統：要求無條件投降是作夢

據福斯新聞報導，美國「喬治布希號」預期會前往東地中海部署，將是美國在中東部署的第三艘航艦。若布希號部署，可能肩負封鎖東地中海或紅海的任務，防範葉門「青年運動」加入戰局。不過，正在大西洋的布希號需要兩至三週才能抵達地中海或紅海。

美軍已在伊朗附近區域部署兩支航艦打擊群，日前在東地中海的「福特號」已經進入紅海，「林肯號」維持在阿拉伯海行動。五角大廈六日公佈福特號和「班布里吉號」驅逐艦穿越蘇伊士運河的照片。

川普：正嚴肅考慮擴大打擊目標

川普七日發文，表示「正被打得半死」的伊朗向其中東鄰國「道歉和屈服」，承諾不會再攻擊這些國家，是因為美國和以色列毫不休止的打擊。他說，「今天，伊朗將被狠狠地痛擊」，且由於伊朗的「惡行」，美國正嚴肅考慮擴大打擊目標。

七日稍早，伊朗總統裴澤斯基安在國營電視台播出的錄影談話表示，川普希望伊朗人民無條件投降，是「至死也不會實現的夢」。他也為伊朗近日攻擊區域國家道歉，表示是因軍事體系內部「溝通有誤」，伊朗臨時領導委員會已批准，周邊鄰國不被當成攻擊伊朗的跳板，會停止對這些國家的攻擊。

