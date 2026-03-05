神權世襲? 傳哈米尼次子接班

伊朗遴選最高領袖的「專家會議」最快可能4日宣布哈米尼繼任人選，據傳哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼呼聲最高。（美聯社檔案照）

以防長警告：壓迫伊朗人的領導 都是殲滅目標

紐約時報三日引述伊朗官員說法，由高階神職人員組成，負責遴選伊朗最高領袖的「專家會議」，可能最快四日宣布由前最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei，見圖，美聯社檔案照）接任。但也有部分人士態度保留，擔憂此舉可能曝光穆吉塔巴下落，成為美國和以色列鎖定的目標。

以色列國防部長卡茲四日警告，「由伊朗恐怖政權任命，延續並領導謀劃摧毀以色列，威脅美國、自由世界、區域內國家並壓迫伊朗人民的每一名領導人，都會是殲滅目標」。以軍三日曾對伊斯蘭教什葉派聖地科姆（Qum）一棟專家會議安排選舉最高領袖的建築發動空襲，但內部內空無一人。據了解，專家會議是以視訊方式分別於早上和傍晚召開遴選會議。

其他進入最終名單的候選人，包括組成目前伊朗過渡政府三人領導小組的憲法監護委員會成員艾拉費（Alireza Arafi），以及伊斯蘭革命領袖何梅尼之孫哈山．何梅尼（Seyed Hassan Khomeini）。兩人皆被視為溫和派，尤其哈山與在伊朗處於邊緣地位的改革派關係密切。

穆吉塔巴與革命衛隊關係密切

五十六歲的穆吉塔巴與革命衛隊關係密切，自美以空襲後就未曾曝光。由於穆吉塔巴的妻子和哈米尼一同死於以軍空襲，被革命衛隊視為「烈士」，掃除由穆吉塔巴出線可能被外界批評為「神權世襲」的障礙，使他接班聲勢大振。三名匿名伊朗官員向紐時指出，革命衛隊強力主張穆吉塔巴上位。

約翰霍普金斯大學伊朗專家納斯爾向紐時指出，穆吉塔巴曾長期被視為最高領袖接班人選，但這類呼聲在過去兩年沉寂下來，「若由穆吉塔巴當選，顯示當前是由一個更加強硬的革命衛隊派系掌權」。

實際控制哈米尼辦公室運作

美聯社指出，儘管穆吉塔巴從未擔任公職，也未被任命為神職人員，但長期以來被視為德黑蘭政權的「幕後操盤手」。「維基解密」曝光的美國外交電報顯示，他早在二〇〇〇年代末期就被稱為「長袍背後的權力」，實際控制父親辦公室的運作，並在革命衛隊及其精銳部隊「聖城部隊」中擁有深厚人脈，也透過伊朗眾多國營企業的基金會網絡累積財富，美國曾在二〇一九年對他實施制裁。

德黑蘭分析師拉赫馬提認為，穆吉塔巴是當下最明智的人選，因為他熟知安全與軍事組織架構的協調和運作，負面效應則是可能引發民間反彈聲浪。

美國總統川普三日提到，許多被華府視為潛在領導人的人選已經喪命，「很快我們就不會曉得還有哪些人選」。被問及伊朗可能出現的最壞情境，川普說，「某個接手的人和前任如出一轍，這有可能發生，我們不希望如此」。

