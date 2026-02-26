川普國情咨文：現在是美國黃金時代 讚揚經濟等政績 外交事務著墨不多

美國總統川普24日在國會發表史上最長的國情咨文演說，強調美國在他領導下經歷「劃時代劇變」，現正處於「黃金時代」。（路透）

美國總統川普廿四日在國會發表史上最長的國情咨文演說，細數他在經濟、移民與治安等內政議題上的政績，強調美國在他領導下經歷「劃時代劇變」，現正處於「黃金時代」，也不忘批評前朝拜登政府與民主黨，試圖藉此提振共和黨在今年十一月的期中選舉選情。但他對外交事務著墨不多，除了警告絕對不容許伊朗擁有核武外，對於頭號競爭對手中國，也只順帶提到提。

這是川普第二任期的首次正式國情咨文演說，聚焦於經濟。川普在滿場的「USA」歡呼聲中登台，宣布美國「回來了、更大、更好、更富庶」。演說前半段主打內政議題，包括「史上最大的驚人經濟逆轉」、薪資成長、就業人數增加、減稅、通貨膨脹率下降、物價、藥價與油價下跌、整頓房市，及限制非法移民等。

請繼續往下閱讀...

在歷時一小時又四十八分鐘的演說中，川普抱怨自己從前總統拜登手中接下爛攤子，當時國家危機四伏、經濟停滯、犯罪猖獗，「但不過一年後，我可以有尊嚴與自豪地說，我們實現世人前所未見的變革，真的是劃時代劇變……我們會愈來愈好。這是美國的黃金時代。」

川普大讚關稅政策為美國帶來龐大稅收，並再度批評聯邦最高法院日前針對關稅案的裁決令人失望，但他也強調，幾乎所有國家都希望維持現有協議，因為重新談判的新協議可能會更糟。

誇逮捕馬杜羅 酸中國軍事科技

外交政策方面，川普在俄烏戰爭正好屆滿四週年的廿四日重申，美國致力終結這場戰爭，並強調絕不允許伊朗擁有核武。他也提到美軍今年一月突襲委內瑞拉，逮捕時任委國總統馬杜羅的行動，強調這是「世界史上最複雜、最令人驚嘆的軍事成就之一」，還酸了中國軍事科技當時毫無作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法