控中核試 美倡擴大限核協議管制

去年九三大閱兵中，中國人民解放軍展出的戰略攻擊武器東風-5C核子飛彈。（路透檔案照）

美國國務院主掌軍備管制與國際安全事務的副國務卿狄南諾六日指控中國違背暫停核試驗的承諾，曾在二〇二〇年六月廿二日暗中進行地下核爆試驗，其爆炸當量達數百噸。他強調，中方為了掩蓋違規行為，採用「解耦」（decoupling）技術，即在巨大的地下洞穴中引爆裝置，該洞穴與周圍土壤之間有空氣隔開，從而抑制爆炸產生的振動，使得全球地震監測系統更難加以偵測。

此一指控發生在美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期之際，川普已宣布不會尋求續簽，稱該條約使美國處於不利位置。狄南諾選此刻公布此事，似乎是為了支持川普的決定。

請繼續往下閱讀...

暗示跟進中俄核試

狄南諾在日內瓦裁軍談判會議上還表示，俄國正協助北京研發武器級裂變材料，為中國核武庫提供燃料。他強調，隨著中俄兩國近期的地下核試驗使美方有理由採取「平行行動」，暗示美國計畫重啟核試驗。

狄南諾認為，美俄兩國片面暫停核試驗所受到的「限制」，助長中國核武庫的快速增長；他表示，白宮將推動達成一項範圍更廣的核武軍控協議，表明尋求把中國和其他核武國家納入架構，坦承制定相關協議並非易事。

五角大廈去年十二月的報告顯示，中國擁有逾六百枚核彈頭，有望在二〇三〇年前部署一千枚。俄國有約四千三百枚核彈頭，美國則有約三千七百枚。

對此，中國裁軍大使沈健譴責美方繼續「歪曲抹黑」中國國防建設，並反指美國才是加劇軍備競賽的元兇。北京向來拒絕加入這類協議，理由是中國核武庫遠小於美俄，在核武庫規模接近其他主要大國前，不會參與談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法