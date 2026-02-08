日眾院大選 執政聯盟可望大勝 今投開票 媒體估可突破300席

日本眾院大選將在八日投開票，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分二席次。圖為日相高市選前衝刺拉票。（路透）

日本眾院大選將在八日投開票，這場被喻為日本史上最重要的選戰引發全球關注，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分之二席次，高市政權若能獲得強化，未來推動改革將有很大助力，且能增進美日同盟與對中嚇阻力。她在七日的東京選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。

眾院有四六五席，選前自民黨僅有一九八席，加上日本維新會卅四席，剛好過半，高市已表明，執政聯盟若未過半將辭去首相。面對合作廿六年的公明黨退出執政聯盟，與最大在野黨立憲民主黨合組新黨「中道改革聯合」，高市選在上任三個月，而且天氣最冷的二月舉行選舉，被認為是一場豪賭。

請繼續往下閱讀...

這兩天的強烈寒流可能降低投票率，但總務省七日發布統計指出，選前十天的提前投票人數超過二千萬，投票率較上屆眾院大選增加廿六％，顯示選民高度重視這次大選。

若跨過2/3門檻 可主導修憲

高市在全國展現超高人氣，從「陸戰」到「空戰」均占有優勢地位，選情一直被看好，自民黨單獨過半已不成問題，現在要看的是執政聯盟能否跨過眾院三分之二門檻，亦即三一〇席，取得修憲提議與眾院再表決的主導權。

高市被認為是對中強硬派，上台不久，中國即借端向日本施壓，中國外交部也持續批評高市的選舉演說，但就在投開票前夕，卻傳出中國已悄悄解除對日的稀土禁運，美國總統川普更表達「完全且全面支持高市政權」的態度，高市政權若大勝，對於增進美日同盟與對中嚇阻將有很大的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法