為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日眾院大選 執政聯盟可望大勝 今投開票 媒體估可突破300席

    2026/02/08 05:30 駐日特派員林翠儀／東京七日報導
    日本眾院大選將在八日投開票，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分二席次。圖為日相高市選前衝刺拉票。（路透）

    日本眾院大選將在八日投開票，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分二席次。圖為日相高市選前衝刺拉票。（路透）

    日本眾院大選將在八日投開票，這場被喻為日本史上最重要的選戰引發全球關注，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分之二席次，高市政權若能獲得強化，未來推動改革將有很大助力，且能增進美日同盟與對中嚇阻力。她在七日的東京選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。

    眾院有四六五席，選前自民黨僅有一九八席，加上日本維新會卅四席，剛好過半，高市已表明，執政聯盟若未過半將辭去首相。面對合作廿六年的公明黨退出執政聯盟，與最大在野黨立憲民主黨合組新黨「中道改革聯合」，高市選在上任三個月，而且天氣最冷的二月舉行選舉，被認為是一場豪賭。

    這兩天的強烈寒流可能降低投票率，但總務省七日發布統計指出，選前十天的提前投票人數超過二千萬，投票率較上屆眾院大選增加廿六％，顯示選民高度重視這次大選。

    若跨過2/3門檻 可主導修憲

    高市在全國展現超高人氣，從「陸戰」到「空戰」均占有優勢地位，選情一直被看好，自民黨單獨過半已不成問題，現在要看的是執政聯盟能否跨過眾院三分之二門檻，亦即三一〇席，取得修憲提議與眾院再表決的主導權。

    高市被認為是對中強硬派，上台不久，中國即借端向日本施壓，中國外交部也持續批評高市的選舉演說，但就在投開票前夕，卻傳出中國已悄悄解除對日的稀土禁運，美國總統川普更表達「完全且全面支持高市政權」的態度，高市政權若大勝，對於增進美日同盟與對中嚇阻將有很大的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播