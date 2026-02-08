美訂停戰日程 要烏俄在美和談

烏克蘭總統澤倫斯基七日在基輔與記者見面時指出，美國已提出明確時間表，要求烏克蘭與俄羅斯在今年六月前結束已持續近四年的烏俄戰爭。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國已結束烏克蘭戰爭下達最後期限，要求烏克蘭與俄羅斯設法在今年六月入夏以前終戰，以及提議雙方代表一週內赴佛州邁阿密舉行和平談判，以便川普政府能及時備戰下半年的美國期中選舉。

美亟需外交成果 備戰期中選舉

這是美國首次主動邀請烏俄兩國在其本土進行直接對話。澤倫斯基指出，烏方已同意參加，「美方表示希望一切能在六月前完成，並將依此時程向雙方施壓。」澤倫斯基坦言，美國設定六月期限「絕非偶然」，因應同年十一月的國會期中選舉，華府亟需在夏季前展現外交成果，「我們不該天真」，「對他們而言，選舉絕對更重要」。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基透露，美國正推動一項新倡議，即烏俄雙方暫停攻擊彼此能源基礎設施，作為降級衝突的第一步。他表示，烏克蘭已準備好停止對俄羅斯石油設施的無人機襲擊，但莫斯科尚未回應。

俄烏日前結束由美國的斡旋的阿布達比談判，雙方除了同意恢復暫停五個月的大換俘，並無其他重大突破，特別是關鍵但棘手的領土議題依然卡關。俄羅斯佔領約二〇％烏國領土，還企圖透過停戰協議完全拿下烏東頓內茨克地區。但烏克蘭堅稱割地只會讓莫斯科更有恃無恐。

400無人機夜襲 烏控俄針對電網

為尋求妥協，美國提議將烏克蘭目前控制的頓內茨克部分地區設為「自由經濟區」，由非軍事化方式管理。但澤倫斯基坦言：「即使能成立自由經濟區，也必須建立公平且可靠的規則。」他補充，烏俄對此構想看法大相逕庭，難以落實。此外，雙方對俄軍自二〇二二年戰爭初期即佔領的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠的未來管理權，仍未達共識。

澤倫斯基七日在Ｘ上貼文說，俄國動用超過四百架無人機與約四十枚約各類型飛彈夜襲烏克蘭，主要目標是電網、發電設施與配電變電所；伏林、伊凡諾—法蘭科夫斯克州、利維夫與瑞夫尼等地都傳出損失，基輔與哈爾科夫也遭到空襲，單是基輔就有一千棟動大樓失去暖氣供應；遭攻擊地點的救援修復工作在安全情況許可下持續進行中。

寒冬大停電 基輔向波蘭請求援助

同日，烏國的輸配電系統營運商「烏克蘭國家能源公司」說，俄軍徹夜大規模攻擊烏克蘭能源基建已導致烏國全國各地大停電，數十萬烏國人因此在寒冬低溫中無法使用照明與暖氣。烏克蘭總理兼能源部長什米哈爾說，基輔方面在俄國攻擊烏西的伯許丁斯卡與多布羅特維爾斯卡發電廠後，已向波蘭請求緊急援助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法