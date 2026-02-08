美中夾擊 中等強國尋求結盟抗衡

加拿大總理卡尼於達沃斯世界經濟論壇上引用「我們若不在餐桌旁，就是在菜單上」的格言，呼籲澳洲、南韓等中型國家深化合作，確立中等強國結盟方針。圖為卡尼一月廿七日在國會接受質詢。（美聯社檔案照）

華爾街日報六日專文指出，面對美中競爭加劇、世界局勢兩極化，全球中等強國正加強合作，以降低對大國依賴，避免在新秩序形成過程中遭到「路殺」。

美國總統川普展開第二任期後，其外交政策促使傳統盟友紛紛擴大與他國合作，以分散風險。加拿大總理卡尼於達沃斯世界經濟論壇上引用「我們若不在餐桌旁，就是在菜單上」的格言，呼籲澳洲、南韓等中型國家深化合作，確立中等強國結盟方針。

請繼續往下閱讀...

無論美中 都難以信任

在川普領導下，美國不再堅定維護基於國際法的全球秩序，且不忌諱以經濟與軍事手段施壓他國；中國雖自詡為新興秩序力量，但各國仍難以完全信任，視其為可能為自身利益重塑規則的專制政權。面對如此局勢，中等強國不得不尋求自保之道。

德國智庫「阿斯彭研究所」執行董事米爾德納指出，中等強國主要透過兩種方式應對：一是強化自身韌性，二是針對特定議題尋求與其他中等國家結盟。

貿易方面，中等國家的選擇有限：美國已不再是穩定的全球需求引擎，而中國經濟模式重出口、輕進口，難以完全取代美國角色。歐盟正積極推動與印度及南美洲南方共同市場的自由貿易協議，並力促與澳洲達成協定。

軍事上，歐洲國家不但增加國防開支，也與日本、南韓、新加坡、澳洲、紐西蘭等亞太國家深化安全合作。例如英國、日本與義大利將於二〇三五年聯合生產第六代戰機，南韓更成為部分歐洲國家主要軍備供應國。但歐洲在戰機、軍事衛星與核保護等關鍵領域仍高度依賴美國。北約秘書長呂特坦言，歐洲難以完全脫離美國實現自主防衛。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所主任麥爾文認為，未來可能出現多個小型信任集團，但也警告中等強國難以凝聚共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法