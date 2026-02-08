選戰「高市化」 主導議題 橫掃陸空戰

日本首相高市早苗七日在東京為眾院大選投開票進行最後催票。（路透）

日本今年眾議院大選不僅是高市早苗的政權保衛戰，更是一場政黨版圖的重新洗牌，衝擊度不下於前兩次政黨輪替。高市作為「颱風眼」，成功主導議題流向，使選戰高度「高市化」，幾乎成為對其政權的信任投票，類似二〇〇五年小泉純一郎「郵政解散」的氛圍。不同的是，小泉聚焦「郵政民營化」單一訴求，而高市則將焦點鎖定國家安全、對中嚇阻、經濟安全保障與半導體戰略，成功將選舉定義為「國家存續」的選擇題。

成功聚焦國家安全、抗中、經濟安全

前年眾院選舉中，國民民主黨以減稅與提高可支配所得獲得共鳴；去年參院選舉，參政黨憑「日本人第一」主張主攻外國人政策，獲得席次大躍進。然而本次選舉，兩黨未能再掀熱潮，主因高市提前公布相應對策，搶先拆彈，奪回議題主導權。過去國民和參政兩黨靠「空戰」創造聲量，但此次高市不僅「陸戰」紮實，「空戰」亦全面壓制，加上石破政權時期流失的保守選票逐漸回流自民黨，使國民與參政雖大量提名候選人，結果恐不如預期。

公明黨退出執政聯盟，與立憲民主黨合組「中道改革聯合」，一度被視為對自民黨的重大威脅，尤其其母體創價學會號稱掌握六百萬張組織票，足以影響小選區選舉。然而兩黨整合倉促，新品牌缺乏鮮明政策識別，在安保、沖繩基地與核能等關鍵議題上語焉不詳，雖主打減稅卻提不出財源方案，難獲選民信任。選舉論述多聚焦批評高市，反被其支持者視為挑釁，多位重量級議員遭網民鎖定，選情告急。中道原有一六七席，預估可能跌破一百席，甚至腰斬。

「去公明化」強化自民黨單獨擴張

公明脫離執政聯盟，讓自民黨在比例票的動員得到解放，無須再投給公明黨，強化單獨擴張力道。「去公明化」也預示未來自民政策重心將更傾向安全與產業戰略，而非過往中道穩健路線。

維新會將自己定位為高市政權的「加速器」，大阪基本盤穩固，但在其他地區難有突破，且面臨自民吸收保守票壓力。本次選戰雙方在逾卅個小選區互打，但高市未進大阪助講，展現對盟友尊重。

新興政黨「未來團隊」預計透過比例代表拿下七至十席，其避開減稅跟風，主張稅制鬆綁與科技導向改革，吸引都會年輕族群。

