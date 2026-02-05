伊朗喊改到阿曼會談 只談核議題

1架伊朗無人機在阿拉伯海上空，逼近美軍航空母艦「林肯號」，遭F-35C戰機擊落。（法新社檔案照）

伊朗會前動作多 美證實擊落接近林肯號無人機

美國與伊朗預計六日舉行談判前夕，華府證實美軍戰機三日擊落一架接近部署於中東的美國航艦「林肯號」的伊朗無人機，至於揚言只願在不受脅迫下談判的伊朗，則要求改在阿拉伯半島國家阿曼、而非美國在中東地區的盟友土耳其舉行談判。根據多家伊朗新聞機構四日報導，伊朗外長阿拉奇與美國特使魏科夫六日將代表雙方出席阿曼談判，但此消息還未獲得阿曼或美國證實。

多邊會議規模縮減 美未證實

根據多位區域官員透露，伊朗主動要求將談判改至阿曼，目的在於確保談判「僅聚焦於核子議題」，避免美方將討論範圍擴及德黑蘭的彈道飛彈計畫及其對中東地區代理人的支持。伊朗多次強調，其龐大的彈道飛彈是「不可觸碰的紅線」。原本規劃有多國參與的多邊會議，如今因伊朗堅持僅限美伊雙邊對話而取消。消息人士還透露，川普女婿庫許納亦將參與此次阿曼會談。

在談判前夕，美伊海上對峙升級。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯三日在聲明中表示，出於自我防衛以及保護航艦與艦上人員，目前位於阿拉伯海的「林肯號」航艦上的一架F-35C匿蹤戰機，已將一架試圖接近航艦的伊朗「見證者-139」（Shahed-139）無人機擊落。霍金斯還說，此事未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

白宮發言人李威特告訴福斯新聞，儘管發生擊落無人機事件，美國特使魏科夫仍預計在本週與伊朗代表對話。伊朗總統裴澤斯基安三日證實已下令展開與美國的談判，但未說明談判地點。

傳伊軍試圖登船扣押美籍油輪

除了美軍擊落伊朗無人機，美伊三日稍早在中東水域還有另一起衝突，即伊軍試圖在荷姆茲海峽扣押懸掛美國國旗的油輪「史丹納號」；兩艘隸屬於伊朗革命衛隊的砲艇與一架無人機接近「史丹納號」，並威脅要登船與扣押；一艘美國驅逐艦進行空中支援，護送該油輪繼續航行。英國海事安全公司Vanguard Tech稱「史丹納號」並未進入伊朗水域。但

