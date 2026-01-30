為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    裂解加拿大? 美政府3會亞伯達極右派

    2026/01/30 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    圖為加拿大極右派分離主義團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）的法律顧問瑞斯廿六日在「亞伯達獨立市政廳」活動發表演說。（彭博）

    圖為加拿大極右派分離主義團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）的法律顧問瑞斯廿六日在「亞伯達獨立市政廳」活動發表演說。（彭博）

    美國總統川普數度提出「加拿大成為美國第五十一州」論述，埋下兩國嫌隙導火線，並在加拿大總理卡尼近日對華盛頓態度轉為強硬後加劇雙方緊張。英國金融時報揭露，川普政府早在去年四月，便與加國富裕省分亞伯達（Alberta）推動獨立運動的極右派分離主義者會晤。

    知情人士透露，該團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）領導層從去年四月開始，已與美國務院官員三度會面，並尋求今年二月與國務院和財政部官員再度會晤，爭取一筆五千億美元的信貸額度，為將來通過獨立公投的亞伯達提供資金。

    APP法律顧問瑞斯（Jeff Rath）表示，「美方對一個自由且獨立的亞伯達展現極度熱忱」，雖沒有透露與會的美國官員身分，但強調是「離開我們的會議直接前往橢圓形辦公室的極高階人士」。

    對此，美國務院和白宮皆未否認會面，但強調此類會晤屬於「例行接觸民間團體」，「未作出任何承諾」。財政部則否認曾收到任何正式信貸提案，並指出部長貝森特雖曾公開稱亞伯達為「美國天然夥伴」，但個人既不支持也不反對其獨立。

    位於加國西部的亞伯達省石油資源豐厚，是美國規模最大的單一外國石油來源。貝森特上週接受右翼播客專訪時，也提到耳聞亞伯達可能舉行獨立公投，稱亞伯達人是「相當獨立的群體」。

    知情人士指出，華府不太可能對分離主義運動提供任何實質幫助，但雙方的溝通凸顯了美加間的緊張關係。

    亞伯達約有五百萬人口，數十年來一直有小規模的獨立運動。益普索近期民調顯示，亞伯達與東部省分魁北克受訪者中，各有三成支持獨立。APP試圖在五月前蒐集十七．七萬份簽名發起獨立請願，但亞伯達省長史密斯表達反對立場，稱「絕大多數亞伯達人民沒有興趣成為美國的一州」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播