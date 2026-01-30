裂解加拿大? 美政府3會亞伯達極右派

圖為加拿大極右派分離主義團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）的法律顧問瑞斯廿六日在「亞伯達獨立市政廳」活動發表演說。（彭博）

美國總統川普數度提出「加拿大成為美國第五十一州」論述，埋下兩國嫌隙導火線，並在加拿大總理卡尼近日對華盛頓態度轉為強硬後加劇雙方緊張。英國金融時報揭露，川普政府早在去年四月，便與加國富裕省分亞伯達（Alberta）推動獨立運動的極右派分離主義者會晤。

知情人士透露，該團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）領導層從去年四月開始，已與美國務院官員三度會面，並尋求今年二月與國務院和財政部官員再度會晤，爭取一筆五千億美元的信貸額度，為將來通過獨立公投的亞伯達提供資金。

APP法律顧問瑞斯（Jeff Rath）表示，「美方對一個自由且獨立的亞伯達展現極度熱忱」，雖沒有透露與會的美國官員身分，但強調是「離開我們的會議直接前往橢圓形辦公室的極高階人士」。

對此，美國務院和白宮皆未否認會面，但強調此類會晤屬於「例行接觸民間團體」，「未作出任何承諾」。財政部則否認曾收到任何正式信貸提案，並指出部長貝森特雖曾公開稱亞伯達為「美國天然夥伴」，但個人既不支持也不反對其獨立。

位於加國西部的亞伯達省石油資源豐厚，是美國規模最大的單一外國石油來源。貝森特上週接受右翼播客專訪時，也提到耳聞亞伯達可能舉行獨立公投，稱亞伯達人是「相當獨立的群體」。

知情人士指出，華府不太可能對分離主義運動提供任何實質幫助，但雙方的溝通凸顯了美加間的緊張關係。

亞伯達約有五百萬人口，數十年來一直有小規模的獨立運動。益普索近期民調顯示，亞伯達與東部省分魁北克受訪者中，各有三成支持獨立。APP試圖在五月前蒐集十七．七萬份簽名發起獨立請願，但亞伯達省長史密斯表達反對立場，稱「絕大多數亞伯達人民沒有興趣成為美國的一州」。

