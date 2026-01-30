偷拍新疆拘留營 中國公民記者「潤」美獲庇護

美國法官廿八日批准拍攝新疆拘留營打臉北京當局的中國公民記者關恆的政治庇護申請。非法入境美國的關恆在等待庇護申請審查期間的去年八月遭移民幹員逮捕，一度面臨遭遣返回中國受迫害的悲慘下場。圖為關恆母親提供的拍攝日期不詳的關恆照片。（美聯社）

曾拍攝新疆拘留營、揭露北京當局壓迫維吾爾與穆斯林少數民族的中國公民記者關恆（見左圖，美聯社檔案照），其政治庇護申請廿八日獲美國移民法官批准。儘管美國國土安全部仍有卅天可上訴，關恆律師陳闖創認為翻案機率不高，最有可能的情況是拖過卅天而且國土安全部沒上訴，屆時關恆自然獲釋。

美國土安全部有卅天可上訴

移民法官奧斯蘭德表示，關恆證詞可信，並援引美國國務院將中國在新疆行為定調為「種族屠殺」，以及官方致函說明關恆記錄相關暴行的角色。隨著美國在川普重新執政後收緊移民政策背景下，此裁決結果難能可貴。紐約時報直言，這是川普政府的罕見挫敗；陳闖創則大讚該案展現美國民主、自由與法治的運作。

請繼續往下閱讀...

卅八歲的關恆二〇二〇年前往新疆秘密拍攝高牆、哨塔與鐵絲網環繞的拘留設施，隔年「潤」美後公開影片，成為揭露新疆鎮壓的重要影像證據。北京否認對維吾爾人進行種族滅絕。

關恆抵美申請庇護，卻於去年八月遭移民暨海關執法局（ICE）拘留，關押於紐約州拘留中心，一度面臨遣返中國，甚至一度傳出要將他驅逐到非洲烏干達。即使法官已裁准庇護，他仍須在上訴期限內繼續被羈押。

經厄瓜多至巴哈馬 偷渡美國

關恆曾接受紐時電話訪問，指稱他曾向移民幹員出示相關文件，表明他已申請庇護以及取得在美合法工作的許可，但幹員只關心他如何抵美，關恆坦言他「潤」出中國後，經厄瓜多至巴哈馬搭偷渡艇前往佛羅里達；而他拍攝的新疆影片，就是在搭船期間上傳網路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法