無立即威脅 魯比歐放軟:無攻委計畫

美國務卿魯比歐28日在參議院外交委員會聽證會中，表明政府沒有規劃，也無意進一步對委內瑞拉發起軍事行動。（美聯社）

美國國務卿魯比歐廿八日在參議院外交委員會聽證會中，表明華盛頓無意再對委內瑞拉發動軍事行動，但也強調保留美方在「立即威脅」出現時動武的權利。

有別於前一日書面證詞聲稱「準備好動用武力」確保委國臨時政府最大配合度的威脅口吻，魯比歐肯定表示，「我們既無準備，也無意圖和預期在任何時候對委內瑞拉採取任何軍事行動」，但華府保留在「立即威脅」浮現時發動攻擊的權利，例如在委國境內發現生產伊朗無人機工廠。

國會未核准 不會發動

華盛頓郵報指出，魯比歐之所以同意出席聽證會，是為了說服共和黨參議員楊恩，在十四日進行的限制總統戰爭權力決議案中投下反對票。據楊恩說法，魯比歐向他保證，未來不會在缺少國會事前核准下對委國發動「重大軍事行動」。

面對民主黨參議員昆斯質疑川普政府高官先前誤導國會稱「無意動武」，魯比歐解釋，突襲行動雖曾模擬演練，但直至去年十二月底仍未列為可行選項。

魯比歐為軍事行動辯護指出，中國是前總統馬杜羅執政期間的最大受益者，不僅取得低價原油，更擴大西半球的影響力。

魯比歐強調，「我們不會允許西半球成為美國對手、競爭者和敵人的行動基地」。

三階段推動委國轉型

他說，川普政府規劃分三階段推動委國轉型：穩定、恢復與過渡，支持舉辦自由公平選舉，並與現行臨時政權合作終結腐敗體系。美方將迅速解除石油出口限制，初期收益在美國監管下優先投入警務與醫療等基礎服務，並暫由卡達帳戶管理，避免遭美國債權人扣押或法律爭議。目前已撥款數億美元，預計最多達卅億美元入帳；魯比歐強調「資金屬委國所有，美方僅控管分配用途」。

針對委國臨時總統羅德里格斯抱怨「受夠美國干預」，魯比歐表示雙方已建立尊重且具建設性的溝通管道，國務院正加速重建外交部署，包括重啟二〇一九年關閉的大使館。

魯比歐作證期間，示威者高舉「放過委內瑞拉」標語表達訴求。（法新社）

