施凱爾攜大禮訪中 逾50英企高層同行

英國首相施凱爾（左）廿九日在北京與中國國家主席習近平（右）會談。（法新社）

英國首相施凱爾訪問中國，廿九日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，兩人同意加強兩國戰略夥伴關係。施凱爾也向習近平提出黎智英案和新疆維吾爾族人權問題。

施凱爾是八年來首位訪中的英相，會談八十分鐘比原訂時間多一倍。施凱爾表示，這趟訪問「時隔太久」，強調在全球面臨氣候變遷與穩定挑戰之際，兩國應深化合作。習近平指出，過去幾年中英關係歷經曲折，對雙方均無益處，當前國際形勢複雜，更需加強對話與合作。兩人的公開談話都沒有提及美國總統川普，習近平稱「大國尤其要帶頭遵守國際法，否則就會退回叢林世界」。

會談中，施凱爾提出黎智英案、新疆維吾爾族人權議題，並要求解除對英國國會議員的制裁。施凱爾在會談後表示，兩國關係「良好、穩固」，雙方進行互相尊重的討論，確認致力打造長期、穩定、對兩國有利的戰略夥伴關係。

針對施凱爾帶來批准中國在倫敦興建「超級大使館」的訪中大禮並因此受到批評，習回應稱「好事多磨」，只要符合國家和人民根本利益，領導者就應勇往直前。

施凱爾攜五十多位企業高層隨行，尋求擴大英國在中國商機及吸引中方投資。成果包括：中國將對英國公民實施卅天內免簽證政策、加強邊境執法合作打擊偷渡與毒品走私、阿斯特捷利康宣布二〇三〇年前在中國投資一五〇億美元，兩國亦啟動服務貿易協定可行性研究。施凱爾發言人說，中國將把蘇格蘭威士忌的關稅從十％下調至五％。

施凱爾卅一日結束中國訪問後，當天將前往日本與首相高市早苗會談，確認兩國在經濟安全、國防領域的合作。

