為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    施凱爾攜大禮訪中 逾50英企高層同行

    2026/01/30 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    英國首相施凱爾（左）廿九日在北京與中國國家主席習近平（右）會談。（法新社）

    英國首相施凱爾（左）廿九日在北京與中國國家主席習近平（右）會談。（法新社）

    英國首相施凱爾訪問中國，廿九日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，兩人同意加強兩國戰略夥伴關係。施凱爾也向習近平提出黎智英案和新疆維吾爾族人權問題。

    施凱爾是八年來首位訪中的英相，會談八十分鐘比原訂時間多一倍。施凱爾表示，這趟訪問「時隔太久」，強調在全球面臨氣候變遷與穩定挑戰之際，兩國應深化合作。習近平指出，過去幾年中英關係歷經曲折，對雙方均無益處，當前國際形勢複雜，更需加強對話與合作。兩人的公開談話都沒有提及美國總統川普，習近平稱「大國尤其要帶頭遵守國際法，否則就會退回叢林世界」。

    會談中，施凱爾提出黎智英案、新疆維吾爾族人權議題，並要求解除對英國國會議員的制裁。施凱爾在會談後表示，兩國關係「良好、穩固」，雙方進行互相尊重的討論，確認致力打造長期、穩定、對兩國有利的戰略夥伴關係。

    針對施凱爾帶來批准中國在倫敦興建「超級大使館」的訪中大禮並因此受到批評，習回應稱「好事多磨」，只要符合國家和人民根本利益，領導者就應勇往直前。

    施凱爾攜五十多位企業高層隨行，尋求擴大英國在中國商機及吸引中方投資。成果包括：中國將對英國公民實施卅天內免簽證政策、加強邊境執法合作打擊偷渡與毒品走私、阿斯特捷利康宣布二〇三〇年前在中國投資一五〇億美元，兩國亦啟動服務貿易協定可行性研究。施凱爾發言人說，中國將把蘇格蘭威士忌的關稅從十％下調至五％。

    施凱爾卅一日結束中國訪問後，當天將前往日本與首相高市早苗會談，確認兩國在經濟安全、國防領域的合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播