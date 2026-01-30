「高」人氣拉抬選情 自民黨有望單獨過半

日本首相高市早苗（中）廿九日在神戶市一處公園為自民黨眾議院議員候選人、前經濟產業大臣西村康稔（左）助選。（彭博）

民調一致看好高市

日本媒體陸續公布眾院選舉初期民調。綜合產經新聞、富士新聞網、共同社、讀賣新聞、每日新聞與日本經濟新聞的民調顯示，自民黨在首相高市早苗高人氣帶動下選情看好，有望單獨過半，甚至與日本維新會合計取得「絕對安定多數」席次；相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」聲勢疲弱，欲振乏力。

讀賣報導，高市個人魅力顯著拉抬選情，印有其照片的政見傳單迅速被索取一空，選民反應遠勝上屆。高市廿九日在兵庫縣姬路站與維新會代表吉村洋文同台，湧入數千民眾，居民形容「除演唱會外極少見如此盛況」。就連黨內曾被視為「反高市」的前外相岩屋毅，也公開否認對立立場，宣示全力支持其政策。

高市上台後 保守票回流

比例代表投票意向方面，產經與富士新聞網民調顯示，自民黨獲三成五以上支持居首，中道改革聯合約兩成居次，其後依序為維新會、參政黨、國民民主黨與共產黨，均未達一成。日經與讀賣調查趨勢相近，自民黨在全國十一個比例區皆居領先，比例席次可望從五十九席回升至七十席左右，逼近二〇二一年單獨過半水準。

多家媒體指出「保守票回流」現象。產經分析，石破茂執政時自民被視為偏自由派，部分保守選民轉投參政黨或國民民主黨；高市上台後強調積極財政、保守價值與修憲，讓保守支持者重返。

共同社預估，自民與維新會合計可跨過過半門檻；若自民在五五波激戰區勝出，甚至可能單獨過半。讀賣與每日指出，自民在全二八九小選區中，逾半數處於領先，尤其在中國、九州、熊本等保守地盤，有望「議席全拿」。

反觀中道陣營，因新政黨成立時間短、名稱與「生活者優先」路線認知度低，加上公明黨支持母體創價學會是否全面轉向中道存疑，選情吃緊。日經指出，立憲過去在北海道（九勝三敗）、東北（十二勝九敗）具優勢，此次卻幾乎無「有力」候選人，中道席次恐低於公告前的一六七席，總席次恐跌破一百。

其他政黨方面，維新會在關西仍具競爭力但比例選情疲軟；國民民主黨整體持平；參政黨被視為「比例黑馬」，席次可望由三席增至七至十席；新興政黨「未來團隊」則在年輕族群與都會區支持上升，有望首度進入眾院。

