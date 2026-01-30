談判3要求 川普打伊朗箭在弦上

美國總統川普廿八日加碼威脅伊朗，揚言若不接受華府所提的協議將發動迅速而猛烈的攻擊。圖為放在一面伊朗國旗前的川普袖珍公仔。（路透檔案照）

考慮精準打擊領導階層 助顛覆政權

值此美國總統川普警告伊朗時間所剩無幾盡快達成協議之際，多名消息人士透露，川普正在考慮的各種對付伊朗的選項中，包括對伊朗安全部隊與領導高層發動精準打擊，藉此鼓舞伊朗抗議人士，進而促使伊朗變天。但就連伊朗宿敵以色列以及阿拉伯國家都認為，光靠空襲行動推翻不了伊朗的宗教統治者。

川普廿八日在社群平台上發文加碼威脅伊朗，暗示伊朗若不答應華府所提的一系列要求，他可能很快就會「迅速而猛烈地」發動襲擊。倘若如此，這將是美國繼去年六月空襲伊朗多處核設施以來，再次直接攻擊伊朗。美國目前在可攻擊伊朗的範圍內，有包括航艦林肯號在內共十艘軍艦。川普說，一支龐大艦隊正朝伊朗前進，「有能力在必要時，迅速而猛烈地完成使命」

銷毀濃縮鈾、限武、停止支援代理人

川普還說，時間已所剩無幾，並敦促德黑蘭當局「達成協議」。紐約時報指出，川普在發文中並未詳述華府要求的協議為何，但根據美歐官員，他們在談判時對伊朗提出三項要求，即永久停止一切濃縮鈾活動並銷毀其現有庫存；限制伊朗彈道飛彈的射程與數量；以及停止支援其在中東地區的所有代理人組織，包括哈瑪斯、真主黨與葉門青年運動。

不過，這三項要求中，統統沒有此前被川普拿來當作攻擊伊朗的最主要理由：保護伊朗的反政府抗議人士。

攻伊多選項 川普尚未定案

路透引述美國知情消息人士的話說，川普想為伊朗政權更迭創造條件，所以正在考慮攻打被華府視為應為暴力鎮壓抗議負責的伊朗指揮官與機構的若干選項，藉此讓伊朗抗議人士更有信心攻入政府與安全部門的大樓。其中一位消息人士說，川普助理討論的諸多選項中，還包括進行一場較大規模、衝擊更持久的攻擊，目標可能是伊朗的彈道飛彈或濃縮鈾計劃。其中一名消息人士則說，川普尚未就採取哪種行動方案做出最終定奪。

伊朗週邊增兵 魯比歐：防禦

美國國務卿魯比歐廿八日向國會議員表示，在伊朗週邊增兵主要是出於防禦目的，因為該地區數萬美軍「處於伊朗無人機和彈道飛彈的射程之內」。他說，增兵是「明智且謹慎之舉」，但美軍也可以對伊朗採取「先發制人」行動，「我希望不會發展到那種地步」。

一名掌握以美聯合規劃內情的以色列高階官員直言，若華府目標是推翻伊朗政權，「單靠空襲絕不可能成功」，必須派遣地面部隊。即使美軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗也會迅速任命新領導人。

路透指出，從波斯灣到土耳其，整個中東地區國家都害怕伊朗政權一旦崩潰，恐爆發內戰、引發難民潮，甚至引爆區域戰爭，衝擊全球石油運輸要道荷姆茲海峽安全。一名阿拉伯消息人士坦言，「美國或許會扣下扳機，」「但承受後果的將是我們」。

