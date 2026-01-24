日眾院開議即解散 2/8火速投開票

在宣布解散眾議院重新舉行大選後，國會議員舉手三呼萬歲，首相高市早苗（中）則向會場鞠躬行禮。（法新社）

日本眾議院於廿三日在議長宣讀德仁天皇詔書，並於眾議員高呼三聲「萬歲」後正式解散，這是自一九六六年佐藤榮作內閣以來，日本睽違六十年再次出現於國會開議當天的「開議解散」。此次選舉日程已確定為一月廿七日公告、二月八日投開票。從解散翌日至投開票日僅有十六天，打破了歷史紀錄，成為日本戰後選戰期間最短的一場決戰。

首相高市早苗將此次選舉目標，設定為由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得過半數的二三三席。目前眾議院席次共計四六五席，其中小選區佔二八九席、比例選區佔一七六席。執政黨將與立憲民主黨、公明黨新成立的新黨「中道改革聯合」等在野勢力展開正面交鋒。各政黨已陸續公布提名名單，截至目前，自民黨已提名二九七人，日本維新會八十七人，而中道改革聯合則提名二二七人，參政黨與國民民主黨也分別提出一四三人及四十六人的名單，預計在廿七日選舉公告前人數仍會持續增加。

高市早苗在記者會上解釋，此次解散是為了就自民黨與日本維新會的聯合政權架構，以及涉及國民輿論徹底分裂的「責任型積極財政」等大膽政策，直接向國民請示裁決。她在黨內會議中呼籲團結，強調為了推動新的國家建設，必須透過選舉取得國民信任，才能以堅定有力的方式推動政策轉向。

本次選戰的爭議焦點極為廣泛，除了食品消費稅減免的期限及其財政收入來源外，如何處理「政治和金錢」的誠信問題、外國人政策、夫婦可否選擇保留原姓的「夫婦別姓」制度，以及本次解散的正當性與大義名分等，都將成為選戰辯論核心。

然而，在野陣營對此表達強烈質疑。中道改革聯合共同代表野田佳彥指出，距離上次大選僅過了一年三個月，目前正值物價高漲的關鍵民生時刻，政府理應踏實工作解決問題。如今走向解散國會重新大選，他完全感受不到此次行動有任何「大義」可言。

