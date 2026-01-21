「出賣國安」英相准建中國超級大使館

英國政府20日宣布批准中國在倫敦市中心興建「超級大使館」，引發反對黨、當地社區和人權組織強烈反彈。圖為抗議人士去年12月在倫敦遊行示威，反對中國新使館建案。（法新社檔案照）

預定月底訪中 反對黨批可恥沒骨氣

儘管因間諜活動和安全疑慮而飽受爭議，但英國政府經過多次延宕後，廿日決定批准中國在倫敦市中心興建一座規模龐大的「超級大使館」。這項決定隨即引發反對黨痛批，首相施凱爾為促進與中國的關係而犧牲國家安全，是「可恥」、「懦弱、沒骨氣」。

負責評估「超級大使館」的英國住房、社區暨地方政府事務大臣利德（Steve Reed）廿日宣布，這項決定與去年二月曾就此案舉行公眾諮詢的獨立規劃監察員的建議一致，「在做這項決定時，所有實質因素都已納入考量」，「現在是最後定案，除非在法院遭到司法挑戰成功」。

恐淪中諜基地 反彈聲量大

中國新使館預定地位於英國皇家鑄幣廠舊址，總面積達兩萬平方公尺，鄰近倫敦景點「倫敦塔」，建成後將是中國在歐洲規模最大的使館。這項計畫遭到不同政治光譜的當地居民、人權組織和對中強硬派反對，擔心將被用來監視和騷擾在英異議人士。此外，由於館址鄰近倫敦金融城，並緊鄰大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，近日被踢爆擬在地面下興建逾兩百個用途不明的房間，讓外界更加質疑新使館恐成為北京間諜活動基地。

在多方反對下，利德將原定去年十月做出決定的期限，兩度延後迄今。英國政府批准這項計畫的時間點，正值首相施凱爾預定本月底前訪問中國。英國政府發言人指出，經過近幾個月的密集協商，中國政府同意將目前分散於倫敦各地的七處據點整合至單一園區，「這在安全層面上具有明確優勢」；英國情報機關參與整個過程，並已制定一整套廣泛措施，來管理任何潛在風險。

居民發動司法審查 挑戰公權力

皇家鑄幣廠社區居民協會表示，將發動司法審查程序，提請法院審查行政機關在行使公權力過程中，有無違法、程序不公等情事。

保守黨影子社區事務大臣柯維立（James Cleverly）批評工黨政府和施凱爾這項決定，「是丟臉的懦弱行徑，一點骨氣也沒有」，施凱爾將英國國安的地位置於他迫切想獲得北京認可之後，證實工黨無法在國際舞台上捍衛英國利益。

施凱爾被控向中國「投降」

現任國會議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）痛斥這項決定是「災難」，「完全無視中國共產黨令人髮指的殘暴行徑」。同黨議員巴特爾（Priti Patel）指控施凱爾向中國「投降」，出賣英國國安。

英國自由民主黨（Liberal Democrats）警告，批准這項計畫是施凱爾「所犯的最大錯誤」，「將危害我國數據安全」。該黨外交事務發言人米勒（Calum Miller）說，施凱爾無視英國數據安全，「更不要說在英國的勇敢香港人的安全」，工黨政府應為此感到羞愧。



