泰建商起重機連2天砸死人

泰國曼谷近郊龍仔厝省興建中的「拉瑪二世快速道路」，15日發生起重機垮塌撞擊汽車的重大工安事故，造成兩死兩傷。（歐新社）

才在屬於中國「一帶一路」倡議工程的泰國高鐵工地發生起重機掉落，砸中火車造成重大死傷的泰國建設公司「義泰發展」（Italian-Thai Development），十五日又在曼谷近郊的高速公路工地發生起重機倒塌意外，造成兩人死亡，再加上該公司過去也曾發生多起起重機塌落的工安事故，泰國總理阿努廷誓言要將該公司列入黑名單，政府不再與其合作。

這是「義泰發展」接連兩天在建築工地發生起重機掉落釀成死傷的重大工安事故，合計造成卅四人死亡。十五日的事故地點是龍仔厝省（Samut Sakhon）正在興建中的「拉瑪二世快速道路」，用於建造高架道路的起重機垮塌到下方道路，兩輛汽車慘遭重擊，造成兩死兩傷。

請繼續往下閱讀...

法新社掌握的行車紀錄器影片顯示，龐大的起重機垮塌後揚起塵土，殘骸散落滿地，許多車輛被嚇到緊急靠邊停車或倒車，以免慘遭殃及。一名摩的司機說，此事讓他覺得在該區騎車再也不安全。

「義泰發展」承包興建泰國呵叻省一段中國出資的高鐵工程路段，十四日也發生起重機掉落事件，導致下方一列客運列車出軌，車上近兩百名乘客中有卅二人喪命。

審計大樓去年震垮 泰列黑名單

泰國當地媒體報導，針對「義泰發展」連續兩天發生致死工安事故，泰國副總理兼交通部長皮帕表示，必須查明真相。總理阿努廷雖未明確點名，但表示政府已終止與涉及這兩起事故的承包商的合約，並將採取法律行動，將該承包商列入黑名單…「同一個承包商已經發生三、四次了，政府不放心繼續讓這種公司為政府工作。」

「義泰發展」對十五日起重機事故的罹難者表示哀悼，並承諾賠償，誓言檢討與改進安全措施。與中國中鐵（CREC）關係密切的「義泰發展」，是泰國最大建設公司，但近年來頻傳致命工安事故，承造建案包括在去年三月緬甸強震中倒塌的曼谷審計大樓，也是曼谷地區在地震中唯一被震垮的建物。

泰國最大建設公司「義泰發展」與中國中鐵（CREC）關係密切，卻連續兩天發生致死工安事故，泰國總理阿努廷暗示將不再與該公司合作。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法