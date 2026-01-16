伊朗鎮壓暫歇 川普按兵不動

伊朗這波全國性反政府抗爭15日出現明顯降溫跡象。當局從8日起切斷伊朗與外界的聯繫，並升高鎮壓行動，據稱已造成至少2615人喪生。圖為德黑蘭街頭一輛被焚燬的公車。（歐新社）

德黑蘭暫停處決示威者

美國總統川普十三日向伊朗示威群眾呼告「援助正在路上」，外界推測是對德黑蘭政權的軍事打擊預告，但十四日事態急轉直下，「重要消息來源」告知華府，伊朗政府停止處決示威者，川普因而暫時按兵不動，觀察情勢發展。「紐約時報」引述資深官員說法，川普尚未排除對伊朗的軍事行動選項。

逾2600人死亡 至少1.8萬人被逮

美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）統計，持續十八天的伊朗全國示威行動，已證實二六一五人喪生，至少一萬八四七〇人被逮捕。川普在白宮向媒體表示，「另一方非常重要的來源」向美方告知，伊朗停止殺戮及處決計畫；華府會檢驗消息是否精確。被問及是否保留軍事行動選項時，川普說，「我們會觀察過程，但關注局勢發展的人向我們提供相當良好的說法」。

請繼續往下閱讀...

資深官員向紐時透露，川普並未排除軍事介入伊朗的選項，是否下令將視伊朗安全部隊的下一步行動而定。這並非川普首次在動武前夕釋放模糊訊號，去年六月襲擊伊朗核設施前，他也說「會在兩週內決定」，但其實已決定動手。

林肯號打擊群從南海增援中東

位於卡達的美軍烏代德空軍基地，原本撤離數量不明的非必要人員，但在川普十四日發言後，五角大廈準備讓部隊返回基地；原已進入戰備狀態的長程轟炸機，似乎也在同日中止相關安排。但有社群媒體披露，五角大廈已下令「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群自南海轉赴中東增援。

同日，伊朗宣布關閉全國領空，除事先獲得許可往返伊朗的國際航班，其餘飛機禁止進入，近五小時後重新開放，多家航空公司被迫取消、改道或延誤航班。我三大國籍航空華航、長榮、星宇航空說明，航班未受影響。

目標可能鎖定重要政治人物

「彭博經濟研究」國防主管瓦瑟分析，美軍的潛在打擊目標，包括伊朗安全部隊的使用設施、軍事設施、飛彈工廠和刺殺關鍵軍事將領，更具衝突性的選項則是鎖定重要政治人物。空襲可能從美軍駐歐基地或美國本土啟動，或是由已在區域內的飛彈驅逐艦發動長程打擊。

不斷號召伊朗民眾持續抗爭的前伊朗王儲芮沙．巴勒維，已表態願在神權政權垮台後，領導伊朗過渡政府完成政治改革。不過，川普對此語帶保留，「我不知道他的國家是否會接受他以及他的領導」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法