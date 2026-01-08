委國行動後 川普劍指格陵蘭

美國總統川普正與幕僚討論拿下丹麥自治領土格陵蘭的各種選項，包括出資購買或動用武力，美國與北約組織的關係再次蒙上陰影。（法新社檔案照）

國安當務之急 華府傾向跟丹麥買島 魯比歐證實不會動武

白宮六日表示，儘管遭歐洲反對，已重燃對具有戰略意義的丹麥自治領土格陵蘭島勢在必得的野心的川普總統，正與幕僚討論拿下格陵蘭的各種選項，包括出錢買或甚至可能會動用美軍；據稱國務卿魯比歐已向國會議員以及歐洲盟國說明此番威脅之語並非意味美國即將動武，華府主要還是想要跟丹麥買島。法國七日則說，將就此與盟國商議對策。

研議出兵或出錢 或是自由加盟協約

白宮在聲明中指出，川普將拿下格陵蘭，視為在北極地區威懾對手上必不可缺的美國國家安全的當務之急，川普及其團隊正在討論一系列能追求這項重要外交目標的選項，「當然，動用美國軍隊始終是三軍統帥（川普）可以選擇的選項之一。」美國一名不具名資深官員也說，川普及其顧問正在討論各種取得格陵蘭的方式，其中包括直接買下格陵蘭，或與之簽署「自由加盟協約」（COFA），但後者與川普希望美國擁有該島仍差了一步。

隨著中國與俄羅斯對北極興趣漸增，川普早在他首度執政的二〇一九年就想拿下格陵蘭，去年初剛回鍋白宮後一度頻提此事，而今隨著美國採取軍事行動成功對付委內瑞拉，川普又把焦點轉回已被擱置數月的格陵蘭。格陵蘭已多次表示不願成為美國的一部分，歐洲大國與加拿大的領導人六日皆力挺格陵蘭，稱這座在北極圈內的大島屬於該島島民。

七日，法國外長巴霍表示，會在與德國及波蘭外長的會面上，討論美國打算對格陵蘭下手一事，「我們要採取行動，但我們要跟我們的歐洲夥伴一起採取行動」。美國若透過武力從盟國丹麥手中拿下格陵蘭，勢必震驚北約組織各成員國（美、丹皆為北約成員國），以及加深川普與歐洲各國領導人之間的分歧。

俄中船隻「包圍」格陵蘭 丹麥無力因應

但巴霍也說，美國為拿下格陵蘭而採取軍事行動此一選項已被排除，「我本人昨天跟美國國務卿魯比歐通過電話…，他證實不會採取這種做法（指動武），他已排除入侵的可能性」。華爾街日報六日的獨家報導，也呼應巴霍與上述匿名美國高官的說法。華日指出，魯比歐曾於五日的一場閉門簡報會上告訴國會議員，華府近日對格陵蘭的威脅並不意味即將入侵，其目標是從丹麥手中購買該島。

川普政府認為，俄中兩國佈局北極航道，「格陵蘭被俄中兩國船隻全面包圍」，但丹麥沒有實力因應，「哥本哈根近期所為，只是多買了一隻雪橇犬」。

