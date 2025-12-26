以擴大約旦河西岸屯墾區 14國譴責

以色列日前批准在約旦河西岸新設十九個屯墾區的決定，招致英德加日等十四國聯名譴責。圖為今年十月拍攝、約旦河西岸的巴勒斯坦城市雷馬拉附近的一處正在大興土木的猶太屯墾區。（法新社）

包括英國、加拿大與德國等十四個國家聯名譴責以色列日前批准在其佔領的約旦河西岸新設十九個屯墾區，稱此舉違反國際法、恐加劇區域局勢動盪，以及有礙加薩和平計畫第二階段的推進。

對此，以國外長薩爾廿五日回嗆擴大屯墾區的決定旨在協助以色列因應其所面對的安全威脅，「外國政府無法限制猶太人在以色列土地的生活權，任何（要求撤回擴大屯墾決定的）呼籲，都是不道德的，以及是對猶太人的歧視」。

請繼續往下閱讀...

14國挺巴人自決與兩國方案

根據英國發布的聯合聲明：「我們重申，我們明確反對任何形式的吞併與擴大屯墾的政策，包括批准E1屯墾區與成千上萬的新居住宅。我們呼籲以色列符合聯合國安理會第二三三四號決議，撤銷這一（新建）決定，以及擴大屯墾區的行為。除了英、加、德，另有比利時、丹麥、法國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威與西班牙聯名呼籲以色列收回成命。十四國聲明還直言力挺巴勒斯坦人的自決權與兩國方案。

以國今年八月已批准在E1地區——位於耶路撒冷正東方與屯墾聚落阿杜敏之間—設立新屯墾區。儘管以國長期佔領約旦河西岸，但依國際法，所有屯墾區均屬非法，當時即遭國際社會譴責。

此次十四國抗議的十九個新屯墾區，係以國內閣於本月廿一日通過，其中包括兩個於二〇〇五年「撤離計畫」中拆除的屯墾區。極右派財政部長史莫特里奇表示，此舉使近年新設屯墾區總數達六十九個，創下紀錄。

據反屯墾組織「現在就和平」統計，本屆以國政府任期內，約旦河西岸屯墾區數量暴增五成，從二〇二二年的一四一個增至本次核准後的二一〇個。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法