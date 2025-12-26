為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統

    2025/12/26 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉，當選宏都拉斯總統。（法新社檔案照）

    川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉，當選宏都拉斯總統。（法新社檔案照）

    懸宕三週的宏都拉斯總統大選計票廿四日終於揭曉。最大在野黨「國家黨」候選人阿斯夫拉以四〇．二七％得票率險勝「自由黨」候選人納斯拉亞的卅九．五三％，差距不到一％。阿斯夫拉在競選期間曾表示，宏國與台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，並暗示不排除重新建交。

    差距不到1％ 納斯拉亞拒認輸

    阿斯夫拉曾任首都市長，納斯拉亞則曾任副總統。兩人此前票數不相上下，因計票系統混亂，約十五％、數十萬張選票需人工重計。最終結果宣布時，一名選委會委員未現身，引發公正性爭議。執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達得票率僅約十九％，陷入邊緣化。

    納斯拉亞拒絕認輸，指有應計票遭排除，稱「這是最悲傷的耶誕節」，但呼籲支持者冷靜。國會議長芮登杜更直指選舉「完全不合法」。

    阿斯夫拉承諾成為團結力量，感謝人民信任，誓言為國家福祉努力。他以親商政綱參選，主打振興經濟、吸引外資、創造就業，並擴大基礎建設。他將於明年一月廿七日就職，任期五年。

    美卿歡迎 認有助遏止非法移民

    選舉期間，美國總統川普力挺阿斯夫拉，稱其為「唯一真正捍衛自由的朋友」，並警告若計票翻盤將付出慘重代價，引來另兩陣營譴責干預內政，納斯拉亞更指此舉使其落敗。美國務卿魯比歐歡迎結果，認為有助遏止非法移民，盼深化雙邊安全與經貿合作。

    宏國於二〇二三年與台灣斷交後，養殖蝦出口銳減近七成，六十家公司倒閉、一萬四千人失業。阿斯夫拉在競選期間曾強調，「美國、以色列和台灣」是其心中關鍵合作三角。

