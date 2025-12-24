為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國南京博物院前院長 被控盜賣數千國寶

    2025/12/24 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    中國南京博物院近日傳出盜賣古代畫作藏品醜聞，該院前院長徐湖平被檢舉盜竊藏品，以致數以千計國寶流失損毀，甚至將一些書畫送給各級官員，引發社會譁然。中共江蘇省委、省政府廿三日決定成立調查組全面調查，中國國家文物局也成立工作組前往南京。

    中國媒體上週踢爆，被盜賣的畫作為明代著名畫家仇英的「江南春」圖卷，原由近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南博，不料五月間居然出現在北京一場拍賣預展上，估價高達八八〇〇萬人民幣（約三‧九億台幣）。

    龐萊臣的曾孫女龐叔令得知後，立即向中國國家文物部門檢舉，目前拍賣公司已撤拍。

    退休員工實名檢舉

    指控前院長盜賣文物牟利

    香港「星島日報」廿三日報導，南博退休員工郭禮典廿一日實名檢舉前院長徐湖平，指他盜竊文物牟利，以致數以千計國寶流失損毀，當年也就是他簽署「江南春」為偽作。

    郭禮典說，故宮南遷文物一共有二二一一箱，有十萬多件文物存放於南京朝天宮庫房；徐湖平任職院長期間，未經國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出大量珍貴文物，再指使鑑定專家，將包括故宮文物在內的館藏文物鑑定為贗品，然後低價賣給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人以及各地文物販子，從中牟取暴利。

    擅自將文物鑑定為贗品

    低價轉賣或致贈官員

    他還指控徐湖平將多件書畫贈送給各級官員，包括已被查落馬的江蘇省檢察院檢察長、反貪局局長韓建林。

    郭禮典表示，南博四十多名員工自二〇〇八年起，聯名檢舉多次，但由於行賄對象實在太多，背後勢力過於龐大，均石沉大海，不了了之。

    據報導，除了「江南春」，南博還有五幅畫作不翼而飛。據稱南博曾發文告知龐叔令，「江南春」與趙光輔的「雙馬圖軸」、王紱的「松風蕭寺圖軸」、王時敏的「仿北苑山水軸」、湯貽汾的「設色山水軸」等五件藏品，均為偽作，已將其剔除藏品序列，並對藏品原件進行劃撥、調劑處理。

    南博聲稱，拍賣市場出現的「江南春」圖卷是否為受贈畫作，有待進一步查證，而報導提及的五幅畫早在一九六〇年代即被鑑定為贗品，在一九九〇年代按規例處置，若發現處置過程有違法違規行為，院方將配合相關部門，依法依規嚴肅處理。

