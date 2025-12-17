團結挺烏 歐盟籌組多國維和部隊助重建

烏克蘭總統澤倫斯基、荷蘭總理史霍夫及歐洲理事會秘書長柏塞茲，16日在荷蘭海牙出席「烏克蘭國際索賠委員會」成立儀式。（路透）

歐盟多國領袖十五日發表聯合聲明，重申力挺烏克蘭，並做出多項承諾，包括籌組由歐洲主導的多國部隊，協助烏克蘭重建軍事力量並保障安全；由美國主導停火監督機制，以及支持烏克蘭加入歐盟等。

35國合組委員會向俄羅斯索賠

包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲卅五國領袖，十六日在荷蘭海牙會晤，正式同意成立一個國際索賠委員會（International Claims Commission），為未來向俄羅斯追究侵略與疑似戰爭罪行造成的鉅額損失鋪路。

歐盟發表由十位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同署名的聲明，重申對於烏克蘭的支持，並強調國界不得以武力改變，任何關於領土的決定，應該在獲得強而有力的安全保障後，由烏國人民自行決定。

聲明強調，歐盟將在終結戰爭的協議架構下，共同努力為烏克蘭提供強而有力的安全保障，並協助其經濟復原。歐盟承諾持續且大規模支持烏克蘭建設武裝部隊，使其具備嚇阻衝突並保衛領土的能力；同時，在「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）架構下，籌組一支由美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事力量，同時確保領空與海域安全。

相關的安全保障承諾還包括由美國主導停火監督機制，以便對未來任何攻擊發出預警，並對違規行為做出回應；各國各自採取具有法律約束力的措施，明確規範在未來若發生攻擊時，得以採取武力、情報共享、後勤支援、經濟及外交制裁等行動，以恢復和平與安全。

歐盟承諾將提供大量資源，用於復原烏克蘭經濟，建立彼此互利的貿易協議，並再次重申強力支持烏克蘭加入歐盟。

十二位歐洲領袖明確指出，任何協議都應保障歐洲與大西洋地區的長期安全和團結，以及北大西洋公約組織（NATO）在提供強大嚇阻能力方面所扮演的角色。各國將持續加強對俄羅斯施壓，促使莫斯科認真投入談判。

