美歐允諾類北約安保 烏克蘭停戰露曙光

美國、烏克蘭與歐洲15日結束在德國柏林的三方會談，美歐承諾將為烏克蘭提供與「北大西洋公約」第5條「集體防禦機制」類似、具備強大嚇阻力的安全保證。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右前4）與美、歐代表在會後合影。（路透）

美國、烏克蘭與歐盟十五日結束在德國柏林的三方會談，美歐承諾將為烏克蘭提供與「北大西洋公約」第五條「集體防禦機制」類似、具備強大嚇阻力的安全保證。雖然攸關和平協議能否實現的烏克蘭東部「頓巴斯」（Donbas）領土問題尚待解決，美國總統川普仍樂觀表示，「和平比以往都更為接近」。德國總理梅爾茨也說，美烏與歐洲已就俄烏停火方案達成五點共識，柏林會談讓「停火可能性變得可以想像」。

柏林會談5點共識 將提供類北約第5條「集體防禦機制」保證

川普十五日在白宮表示，自己與烏克蘭總統澤倫斯基、北約組織（NATO）及歐洲領袖進行「長時間且非常良好的通話」，「我們和俄羅斯總統普廷多次溝通，當前的進展比以往都更加接近（達成協議）」。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫也向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，普廷政府「已準備好達成協議」，但仍堅稱烏克蘭必須讓出烏東領土，莫斯科也不會接受北約部隊進駐烏克蘭。

柏林會談由烏國總統澤倫斯基、美國特使魏科夫與川普女婿庫希納，以及北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩，還有英國、法國、德國、義大利等歐盟十國領袖參與。澤倫斯基在會談結束後向媒體表示，談判涉及五份和平方案相關文件，其中部分需經美國國會通過，才具有法律效力，「我們沒有一個完美方案，但這是一個很可行版本」。他與川普的會面將視文件進展安排，不排除本週末前往美國。

澤倫斯基說，相關文件涉及安全保障內容，包括類似北約第五條的條款，即對任何一個成員國的攻擊，視同對全體成員國的攻擊。此外，安全保障也包含具體的「嚇阻方案」，涵蓋烏軍所需的兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等。他表示，現有文件已不僅止於框架，而是具備細節，接近完成階段，但仍須確保相關條款具法律拘束力。

頓巴斯領土權利 烏克蘭仍拒讓步

除安全保障外，文件也納入戰後重建規劃，首次提出設立特別撥款機制，協助因戰火失去家園的民眾、對陣亡士兵家屬的經濟支援，以及基礎設施與能源體系重建，初步估計所需金額約七百億至八百億美元。澤倫斯基也重申，無論是法理或實際上，都不會承認俄羅斯對頓巴斯的領土權利。若莫斯科拒絕美烏歐三方擬定的和平草案，將要求美方對俄國施加制裁，並提供烏國更多包括長程武器在內的軍備。

美國官員則說，柏林會談已對廿點停火草案的九成內容達成共識，但最棘手的領土問題懸而未決。「紐約時報」引述官員說法報導，川普告知澤倫斯基應該放棄領土，因為倘若戰爭持續下去，仍有相當大的可能性在未來數月遭奪取。領土問題最終將交由澤倫斯基和普廷處理。

