    共軍狂建高海拔機場 緊鄰中印爭議邊界

    2025/12/07 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    印度國防部發布的照片顯示，中國人民解放軍士兵與坦克二零二一年二月在中印邊界拉達克一帶的實際控制線活動。（法新社檔案照）

    「華爾街日報」五日報導，根據對美國衛星影像公司BlackSky逾百張圖像的分析，中國過去十年在險峻的青藏高原大規模興建或擴建高海拔軍民兩用機場，強化西部邊境軍事存在。

    工程人員在海拔逾四千公尺、氣候嚴寒且高山症風險極高的環境中施工：例如在靠近聖母峰的西藏定日縣建造機場；在定日以東山區開闢跑道；另有一處搬運土方達三．二萬個奧運標準游池，僅為平整跑道。

    儘管官方宣稱目的是改善偏遠地區交通，但中國民航數據顯示，這些機場去年客流量全中國墊底。

    華日直指這些配備有長跑道與供軍機使用的強化機棚的機場，也能支援軍事行動；前述三機場，不過是青藏高原上日益擴大的軍民兩用機場網的一部分。此外，當局還蓋了五座高度超過四四二〇公尺、睥睨美國洛磯山脈所有山峰的新的直升機停機坪。BlackSky的衛星影像捕捉到的十六個高海拔機場，顯然是共軍軍事影響力擴張的明證。

    山南隆子機場是二〇一九年到二〇二一年間在中印邊境附近破土動工的三座機場之一。衛星影像顯示，這三座機場的設計大同小異，跑道長度均超過四二〇〇公尺；BlackSky十月發布的衛星圖像顯示，這三座邊境機場個至少有七十二個機棚已完工或正在建設中，容量大幅提升，顯示中國正在有計劃與有組織地提供共軍新的作戰節點。

    為降低高海拔飛行風險，中國積極部署無人機。衛星影像顯示，日喀則機場今年十月停放至少廿四架軍機，其中十八架為無人機，包括「飛龍」與「無偵十」，以及最先進的「利劍」無人機。

    邊境至少八座機場與停機坪

    此波建設直指中印爭議邊界區，如今至少八座機場與直升機停機坪緊鄰邊界，像是距離中印邊界不到十六公里的林芝米林機場。華府智庫「戰略暨國際研究中心」分析師福納樂說，在地勢崎嶇山巒起伏的喜馬拉雅地區，空中監控至關重要，可有效掌握印度軍事部署與基礎建設動態。

