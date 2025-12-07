為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    車諾比防護罩 喪失安全功能

    2025/12/07 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    位於烏克蘭境內的車諾比核電廠的鋼製圍阻體防護罩，今年二月遭一架攜帶高爆彈頭的無人機襲擊炸出一個大洞。國際原子能總署五日表示，無人機的撞擊已導致防護罩結構劣化，喪失主要安全功能。（路透檔案照）

    位於烏克蘭境內的車諾比核電廠的鋼製圍阻體防護罩，今年二月遭一架攜帶高爆彈頭的無人機襲擊炸出一個大洞。國際原子能總署五日表示，無人機的撞擊已導致防護罩結構劣化，喪失主要安全功能。（路透檔案照）

    聯合國核能監管機構「國際原子能總署」（IAEA）五日表示，位於烏克蘭境內的車諾比核電廠的防護罩，因為今年稍早遭到無人機襲擊受損，已無法再發揮阻擋輻射的主要功能，基輔當局指責這起攻擊事件是俄羅斯所為，但俄方矢口否認。

    俄否認發動無人機襲擊

    車諾比核電廠在一九八六年發生燃料棒破裂，導致爐心熔毀，輻射一度蔓延至歐洲，當時蘇聯所建用以封存輻射的鋼筋混凝土「石棺」使用年限僅卅年，因此歐洲主導斥資十五億歐元（約五四七億台幣）打造一個鋼製圍阻體密閉結構，於二〇一九年運往覆蓋毀損的四號反應爐，遏止輻射物質外洩，但今年二月遭一架攜帶高爆彈頭的無人機襲擊，在這個新圍阻體防護罩上炸出一個大洞，並引發火災。聯合國當時表示，沒有輻射外洩的通報。

    須全面修繕 阻擋輻射外洩

    IAEA署長葛羅西指出，該署近日檢查確認，無人機的撞擊已導致防護罩結構劣化，喪失主要安全功能，包括封閉能力，但同時也發現承重結構和監測系統並未受到永久性損壞。葛羅西還表示，部分維修工作已完成，「但全面性修繕仍屬必要，才能防止防護功能進一步退化，並確保長期核能安全」。

    另一方面，美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫希納在邁阿密與烏克蘭代表烏梅羅夫及基輔武裝部隊總司令赫納托夫舉行停戰談判，六日進入第三天。魏科夫五表示，雙方一致認為俄國須對持久和平作出具體承諾，包括緩和局勢與停止暴力。

    這是美烏兩週內第六次會晤，雙方就「安全安排架構」達成共識，討論嚇阻能力、戰後重建、美烏聯合經濟及長期重建計畫。烏梅羅夫強調，基輔首要目標是確保烏克蘭主權、人民安全與民主未來的穩固基礎。

    車諾比核電廠的鋼製圍阻體防護罩今年二月遭一架攜帶高爆彈頭的無人機襲擊炸出一個大洞。（路透檔案照）

    車諾比核電廠的鋼製圍阻體防護罩今年二月遭一架攜帶高爆彈頭的無人機襲擊炸出一個大洞。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播