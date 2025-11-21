美駐日大使挺日 批中經濟脅迫

美國駐日本大使葛拉斯20日與日本外務大臣茂木敏充舉行會談，會後再批中國停止日本水產品進口，是經濟脅迫的典型案例。（法新社）

中國針對日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，持續採取報復行動。近日頻頻透過社群平台聲援日本的美國駐日大使葛拉斯（George Glass），廿日與日本外務大臣茂木敏充舉行會談，他在會後向媒體提到，中國再次停止日本水產品進口，「這是中國經濟脅迫的典型案例」。葛拉斯強調，這次會談是想以美國總統川普和他本人，以及美國大使館的名義，直接傳達美國支持高市與日本人民。

代表川普 傳達對高市的支持

稍早，葛拉斯也在社群平台Ｘ推文批評中國「訴諸於威嚇的手段，似乎已成為中國政府難以戒除的惡習。上一次中國不當禁止日本水產品進口時，是我們美國支援日本。這次也一樣。我們會繼續支持做為盟友的日本。」

請繼續往下閱讀...

葛拉斯批威嚇惡習難以戒除

葛拉斯傍晚前往日本外務省拜會茂木，以行動表示對日本的支持。葛拉斯還強調，他與茂木會談時再次確認，美國對日美同盟的堅定支持，以及美國對包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的日本防衛的確實承諾。

茂木廿日在參議院外交委員會接受日本維新會參議員石平的質詢。石平就中國駐大阪總領事薛劍發文恐嚇「斬首」日本首相一事，要求政府採取包括將薛劍列為「不受歡迎人物」在內的措施。石平表示，全面支持高市在國會關於「台灣有事」與「存亡危機事態」的答詢，他認為這可以構成一種嚇阻力量。

茂木答覆表示，政府將繼續強烈敦促中方做出適當回應，強烈要求中方改善。針對中國指稱日本「治安惡化」，茂木也予以駁斥，強調「晚上能夠單獨安心外出的國家不多了」。

官房長官木原稔則說，中國停止進口日本水產品，政府將加強支援業者，對於受到影響較大的干貝，將支援推動出口目的地轉換與多元化，開拓新的銷售通路，並與中國持續進行技術層面的溝通以重啟進口。

與此同時，中國宣布原定廿四日在澳門舉行的日中韓文化部長會談將延期。外交部發言人毛寧也重申，廿二日起在南非舉行的「廿國集團」（G20）峰會，國務院總理李強並無與高市會談的計畫。中國商務部也揚言，若日方「一意孤行」，中方將採取「必要措施」。

沒打稀土牌 反日示威也未出現

儘管中國接連採取一連串騷擾反制措施，迄今卻仍未像二〇一〇年釣魚台撞船事件後對日本打出「稀土牌」，也沒像過去一樣放任民間發動反日示威，目前擔任東京財團政策研究所首席研究員的中國籍學者柯隆指出，經歷過二〇一〇年的「稀土震撼」，日本著手研發回收技術，從廢棄家電和零件中回收稀土，目前已經發展成熟。此外，日本也另覓供應鏈，降低對中國稀土的依賴，因此稀土牌對日本的效果不大，而若放任民眾走上街頭，就目前的社會氣氛而言，很快就會演變成反政府示威，因此中國能打的牌有限，目前最該警戒的是日本人在中國的人身安全。

針對中國停止進口日本水產品，內閣官房長官木原稔說，將加強支援業者，推動出口目的地轉換與多元化，開拓新的銷售通路。圖為北京的日本料理餐廳。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法