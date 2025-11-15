美國人工智慧（AI）公司Anthropic指出，中國駭客九月利用Anthropic的AI技術，自動入侵多家大型企業與外國政府。（路透檔案照）

「華爾街日報」十三日獨家披露，人工智慧（AI）看似已淪為駭客發動自動化網路攻擊的利器，根據美國AI公司Anthropic指出，接受政府資助的中國駭客就在今年九月的一場駭客攻擊行動，利用Anthropic的AI技術自動入侵多家大型企業與外國政府。

自動攻擊規模速度 前所未見

根據Anthropic的情資主任克雷恩，九月的網攻行動鎖定數十個目標，其自動化程度連該公司資安全調查員都前所未見，高達八到九成的攻擊都是自動的，僅少數決策點需要人為干預。克雷恩說，這些駭客發動網攻時，基本上只需按一個按鍵，然後幾乎不需要人工干預。

Anthropic雖中斷該網攻並封鎖了駭客們的帳號，但駭客此前已成功入侵四次，其中一次是駭客以Anthropic的AI工具Claude自行查詢內部資料庫與擷取資料。克雷恩說，整個攻擊過程中人類只插手幾個重要關鍵點，告訴AI「對，繼續」、「不要繼續」、「感謝提供此資訊」或是「噢，這看起來不太對，Claude，你確定嗎？」

報導稱這種將各個駭客攻擊任務串聯起來變成幾乎是自動攻擊，是一種新的自動化趨勢，為駭客提升了入侵規模與能力。

Anthropic並未透露中國駭客試圖入侵哪些企業與政府，但稱該公司已偵測到有約卅個目標；少數的成功駭客攻擊在某些情況下竊取敏感資訊，而成功入侵受害者中並無美國政府。

中國外交部發言人林劍十四日表示不了解相關具體情況，但稱此為「缺乏證據的無端指控」，以及重申中方的立場是「反對並依法打擊駭客活動，同時堅決反對借網路安全問題對中國污蔑抹黑」。

