委國提議馬杜羅3年內下台 傳美拒絕

委內瑞拉總統馬杜羅否認美媒所稱他準備逐步釋出權力的說法，直指這是企圖分裂委國人民的謠言。（美聯社）

「美聯社」十六日引述一名前川普政府官員透露，委內瑞拉政府曾向美國提出一項政治過渡方案，建議總統馬杜羅在三年內逐步交出權力，由副總統羅德里格斯接任並完成剩餘任期，以換取美國減輕對委國的壓力。然而，白宮拒絕了這項提議，質疑馬杜羅政權的合法性，並指控其治理一個「毒品恐怖主義」國家。

馬杜羅於今年一月展開第三個六年總統任期，原定於二〇三一年一月卸任。知情人士指出，由於委國內部日益擔憂美國總統川普可能採取軍事行動推翻政權，因此主動提出此過渡計劃，並承諾羅德里格斯不會競選連任。不過，馬杜羅隨後在電視談話中否認報導，批評其為分裂委內瑞拉的企圖，並諷刺川普日前公開授權中央情報局（CIA）在委國進行秘密行動的說法，反問：「難道有人相信過去六十年CIA沒有在委內瑞拉活動嗎？」

同日，副總統羅德里格斯也透過個人Telegram帳戶駁斥相關內容，指稱所謂「馬杜羅交出權力」完全是假新聞，並批評越來越多媒體加入對委國的心理戰，強調領導階層依然團結一致。

美軍在加勒比海飛行訓練

學者分析指出，川普公開證實授權CIA在委國執行秘密行動，雖未明確表示是否針對馬杜羅，但此舉已對馬杜羅政權造成心理壓力。佛羅里達國際大學委內瑞拉研究專家馮塞卡認為，白宮正試圖透過心理戰在委國政治與軍事菁英之間製造分裂，以動搖馬杜羅的統治基礎。

與此同時，美軍在加勒比海地區的軍事動態引發關注。「華盛頓郵報」分析指出，美軍精銳的第一六〇特種作戰航空部隊近期在距離委國海岸不到一四四公里的水域進行飛行訓練，出動機型包括MH-6「小鳥」攻擊直升機與MH-60「黑鷹」直升機。一名美國官員表示，這些訓練是為可能擴大打擊販毒行動做準備，其中不排除涉及委國境內的任務。此外，三架美軍B-52戰略轟炸機也在同一區域飛行，進一步強化美軍在加勒比海的軍事存在。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深顧問坎西安表示，第一六〇特戰航空部隊為海豹突擊隊、綠扁帽和三角洲部隊等突擊隊執行飛行任務而聞名。「小鳥」直升機可將作戰人員送入地面並提供近距離空中支援，表明美國正在為可能執行的地面任務做準備。

美軍近月來持續加強在加勒比海的軍事部署，對外宣稱是為打擊販毒份子，但外界揣測是否與推翻馬杜羅有關。圖為美軍陸戰隊在波多黎各從一艘登陸艇下船。（路透）

