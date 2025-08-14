為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    26國促以解除封鎖 加速加薩援助

    以色列軍方13日批准對加薩走廊的新作戰計畫架構，加薩市遭到猛烈轟炸，據稱過去1天內有至少123人遇襲身亡，是1週以來最慘重的單日傷亡紀錄。（路透）

    2025/08/14 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕包括歐盟成員國在內的廿六個國家，十二日發表共同聲明，指出加薩走廊的人道危機已經達到「令人無法想像的程度」，力促以色列允許救援物資能夠不受限制地進入這個飽受戰火蹂躪的地區。另一方面，以色列軍方十三日批准攻佔加薩市的行動方案架構，以國總理納坦雅胡則重提讓巴勒斯坦人離開加薩的構想。

    英國、加拿大、澳洲等廿六國外交部長在聲明中表示，「現在就需要緊急行動，遏止並扭轉飢荒」，呼籲以國授權所有國際非政府組織（NGO）的援助物資進入當地，並解除對必要人道工作者的封鎖，「所有過境關卡和道路都必須用於讓援助大量進入加薩，包括糧食、營養補給品、帳篷、燃料、乾淨用水、醫藥品」。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯和兩名歐盟執委會委員也簽署這份聲明。

    以色列向來否認對加薩飢荒蔓延負有責任，但為回應日益升高的國際壓力，上月底宣布若干讓更多援助進入加薩的措施，包括部分地區部分時段停火，以及劃定運送物資車輛安全通過路徑。然而西方多國認為，還需要更多援助，部分國家甚至已自行開始空投物資。

    納坦雅胡重提遷走巴人

    納坦雅胡十二日在接受媒體訪問時，以敘利亞、烏克蘭和阿富汗戰爭期間的難民離境潮為例，再度提出將巴勒斯坦人遷出加薩走廊的構想。以色列軍方十三日發表聲明，參謀總長薩米「批准以色列國防軍在加薩走廊作戰方案的主要架構」。以色列媒體報導，以軍十二日已展開新的作戰行動，開始進攻加薩市澤圖恩區。加薩民防部門表示，過去三天來，以軍已加強對加薩全境的空襲，光十二日就造成卅三人喪生。

    埃及外交部長阿布德拉提十二日表示，正與卡達和美國全力推動新一輪斡旋，希望能促成停火六十天、釋放部分人質和遭以國拘押的巴勒斯坦人，以及人道和醫療援助不受限制、無條件地進入加薩。納坦雅胡反對分階段釋放人質，而是希望所有人都獲釋。

